WhatsApp Business lança IA para PMEs atenderem clientes 24 horas por dia

O WhatsApp Business começa a liberar no Brasil um agente de inteligência artificial dentro do próprio aplicativo. A ferramenta, chamada Business AI, foi criada para responder clientes de pequenas e médias empresas de forma automática.

O recurso permite que negócios usem um agente de IA para atender mensagens, indicar produtos do catálogo e manter conversas mesmo fora do horário comercial.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber a novidade depois do México, onde o teste começou em outubro de 2024.

A chegada acontece em um momento em que os chamados agentes de IA — sistemas que executam tarefas de forma automática a partir de informações fornecidas pelo usuário — passaram a ocupar o centro das discussões sobre tecnologia em 2026. A proposta é sair do modelo de respostas fixas e criar sistemas que aprendem com os dados do próprio negócio.

“As pequenas e médias empresas são o motor das economias locais e preferem fazer negócios pelo WhatsApp. É por ali que se conectam com clientes, fecham vendas e crescem, e há anos o WhatsApp Business é a ferramenta essencial do dia a dia”, afirma Maren Lau, vice-presidente da Meta para a América Latina.

“Agora, com a chegada da Business AI, queremos dar a essas empresas mais capacidade para se relacionar em escala, com respostas e suporte a qualquer hora.”

Segundo a executiva, a visão da empresa é que toda empresa tenha uma IA própria. “Nossa visão é que toda empresa terá uma IA, da mesma forma que tem e-mail, site ou presença nas redes sociais”, afirma.

O que são agentes de IA

Diferente de chatbots tradicionais, que funcionam com respostas pré-programadas, os agentes de IA usam as informações inseridas pela empresa para gerar respostas de acordo com cada conversa.

Eles aprendem com o catálogo de produtos, horários de funcionamento e perguntas frequentes cadastradas no aplicativo.

Na prática, funcionam como um sistema que interpreta a mensagem do cliente, cruza com os dados disponíveis e devolve uma resposta relacionada ao contexto.

Se um consumidor pergunta sobre um sofá específico, por exemplo, o agente pode consultar o catálogo e indicar preço, medidas e disponibilidade.

A Meta descreve o recurso como uma “extensão da equipe”. A ideia é permitir que empresas respondam a um volume maior de mensagens sem depender apenas do atendimento manual.

Atendimento 24 horas e foco em vendas

Um dos pontos centrais é a disponibilidade. O agente pode responder clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se uma mensagem chega à meia-noite, a conversa não fica parada até o dia seguinte.

“O agente de IA pode responder aos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aumentar as vendas”, afirma Maren.

Além de tirar dúvidas, o sistema pode recomendar produtos diretamente do catálogo e conduzir a conversa nas primeiras etapas do atendimento. No México, onde a ferramenta foi testada antes do Brasil, empresas registraram aumento de 10% nos negócios.

No Brasil, houve testes com empresas como a Bordinho Móveis, em Minas Gerais. Segundo a Meta, o agente conseguiu responder praticamente todos os clientes nas primeiras interações, o que ajudou na conversão de vendas.

De acordo com pesquisa da Kantar citada pela empresa, 88% dos adultos brasileiros consideram mensagens uma forma rápida e fácil de falar com empresas. Outros 75% dizem ter mais chance de comprar de marcas com as quais podem interagir por mensagens.

Controle continua com o empreendedor

A Meta afirma que o agente não opera de forma independente do dono do negócio. “O dono de negócio mantém o controle total”, afirma Maren.

O empreendedor pode assumir a conversa a qualquer momento, revisar e editar respostas da IA e definir em quais horários o agente ficará ativo. Também é possível escolher quais clientes serão atendidos pelo sistema automático.

O funcionamento depende das informações inseridas pela própria empresa. É preciso ter pelo menos um item cadastrado no catálogo e usar o WhatsApp Business em português para ser elegível nesta fase inicial.

Quanto mais dados forem adicionados — como fotos, descrições, preços e horários — mais base o agente terá para responder.

Como ativar o Business AI

O acesso acontece dentro do próprio aplicativo. Empresas elegíveis devem entrar na aba “Ferramentas”, selecionar “IA para empresas” e seguir os passos para configurar.

A liberação será gradual. Neste primeiro momento, apenas uma parte das empresas terá acesso. A expansão para toda a base está prevista para os próximos meses.

Além do agente de atendimento, o WhatsApp Business passa a oferecer uma ferramenta de IA para criação de mensagens de transmissão comercial. O recurso ajuda a redigir textos para anúncios de produtos e promoções.

As empresas podem agendar o envio, incluir botões personalizados e acompanhar métricas de desempenho das mensagens enviadas.

A proposta é evitar o envio manual repetido para vários clientes e permitir ajustes com base nos resultados.

Nos últimos meses, o aplicativo também liberou anúncios no Status do WhatsApp, canais promovidos e a Verificação Meta, selo que identifica perfis empresariais.