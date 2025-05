Dia das Mães é ponto facultativo? Saiba como funciona a data

O Dia das Mães, celebrado no Brasil sempre no segundo domingo de maio, não é feriado nem ponto facultativo. Oficializada em 1932 por um decreto do presidente Getúlio Vargas, a data tem forte apelo emocional e comercial, mas não consta no calendário oficial de feriados nacionais previsto na Lei nº 10.607/2002.

Além disso, por cair em um domingo — dia tradicionalmente não útil —, não há necessidade de ponto facultativo.

Funcionamento do comércio e serviços públicos

A proibição de feriado ou ponto facultativo significa que o Dia das Mães é um dia normal para o funcionamento de escolas, comércio e serviços públicos, exceto para aqueles que já não funcionam aos domingos.

A data é dedicada a homenagear as mães e reforçar valores como amor, solidariedade e união familiar, mas sem impacto oficial na rotina de trabalho ou estudo.

Origem e impacto econômico da data

A celebração tem origem nos Estados Unidos, criada pela ativista Anna Maria Jarvis em 1907, e foi adotada no Brasil em 1932, alinhando-se ao costume internacional de homenagear as mães no segundo domingo de maio.

Apesar de não ser feriado, o Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio, ficando atrás apenas do Natal em movimentação financeira.

Por que não é ponto facultativo?

Portanto, o Dia das Mães não é ponto facultativo porque não é feriado nacional e ocorre em um domingo, quando a maioria das atividades já está suspensa naturalmente.