Dia das Mães: Febraban alerta para o golpe da falsa venda; veja como se proteger

Uma das datas mais importantes do ano para o segmento varejista em decorrência do aumento expressivo das vendas, o Dia das Mães concentra um volume de negócios significativo e leva milhares de consumidores para as compras em shoppings, no comércio de rua e também nas lojas online.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) alerta que nesta época do ano são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce, e promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp.

Criminosos também clonam sites de varejistas famosos para induzir os consumidores ao erro, colocando uma letra a mais no endereço do site, que muitas vezes fica imperceptível para o cliente ou ainda trocando, por exemplo, uma letra “o” pelo número “0”.

Outra situação de golpe ocorre em lojas em redes sociais. Geralmente são perfis recém-criados, com ofertas muito vantajosas e com 100% de depoimentos positivos de compradores recomendando a venda. Golpistas criam perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais, inclusive com depoimentos falsos de compradores.

“Sempre fique muito atento nas compras online. O produto tem um preço médio no comércio de R$ 1.000,00, mas alguém está anunciando o mesmo item por R$ 300,00? Há fotos e vídeos de antes e depois de produtos com resultados mirabolantes? A loja oferece poucas opções de pagamento? O e-commerce é recém-criado em rede social? Desconfie, a chance de ser golpe é grande. Tome muito cuidado com links recebidos em e-mails e mensagens e dê preferência aos sites conhecidos para as compras”, alerta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Cuidados com cartões

Em relação aos cartões, existem dois golpes comuns e que costumam ser aplicados por criminosos em datas comemorativas. Um deles é o da troca. Golpistas que trabalham como vendedores prestam atenção quando você digita sua senha na maquininha de compra e depois trocam o cartão na hora de devolvê-lo. Com seu cartão e senha, fazem compras usando o seu dinheiro.

“Quando você for fazer uma compra com seu cartão físico, lembre-se dos ‘Sempre’: sempre cheque o valor na tela da maquininha, sempre confira se o cartão que te devolveram é o seu mesmo e sempre passe você o cartão na maquininha. Não entregue cartões para ninguém”, afirma Walter Faria.

Já no golpe da maquininha quebrada, o golpista dá para a vítima uma maquininha com o visor danificado ou se posiciona de uma forma que a vítima não veja o preço cobrado na tela. O valor inserido é bem superior ao pedido e o cliente só percebe que fez um pagamento maior depois de um tempo.

“Chegou alguém pedindo para você passar o cartão em uma maquininha com a tela quebrada? Não passe seu cartão em telas com defeito. É golpe. Se acontecer essa situação com você, não aceite fazer pagamentos”, acrescenta Faria.

Veja a seguir dicas para fazer compras seguras no Dia das Mães