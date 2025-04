Dia 9 de abril é feriado? Veja a lista quais cidades comemoram

O dia 9 de abril é celebrado como feriado municipal em várias cidades brasileiras, cada uma com suas razões históricas e culturais. Embora não seja uma data oficial para todo o país, os feriados locais têm um papel fundamental na preservação das tradições e na identidade de cada comunidade.

Confira quais cidades comemoram o feriado de 9 de abril:

Arauá (SE)

A cidade histórica de Arauá, no estado de Sergipe, celebra o feriado como uma oportunidade para refletir sobre suas raízes e tradições. O evento reforça a importância cultural e histórica local.

Pinhais (PR)

Em Pinhais, no Paraná, o feriado marca o aniversário da cidade, uma das mais populosas do estado. A data é importante para a comunidade, sendo um momento de celebração e reconhecimento do crescimento da cidade.

Engenho Velho (RS)

Apesar de sua pequena população, Engenho Velho, no Rio Grande do Sul, utiliza o feriado para promover eventos culturais e reforçar a identidade da cidade, que possui uma rica tradição local.

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão, famoso destino turístico de São Paulo, utiliza o feriado municipal de 9 de abril para promover eventos culturais e turísticos, aproveitando a data para atrair visitantes e celebrar a cultura local.

Ipatinga (MG)

Com forte influência industrial, Ipatinga, em Minas Gerais, celebra o feriado como uma oportunidade para os trabalhadores descansarem e se reconectarem com a cidade, reforçando o vínculo entre a indústria e a comunidade.

Juruti (PA)

Juruti, no Pará, comemora 142 anos de fundação em 9 de abril. A cidade utiliza essa data para celebrar sua história e o impacto cultural na região amazônica.

Balneário Rincão (SC)

A cidade mais recente de Santa Catarina, Balneário Rincão, celebra seu feriado em 9 de abril com eventos turísticos e locais, promovendo a integração da comunidade e o crescimento da cidade.

São Sebastião do Maranhão (MG)

Em Minas Gerais, São Sebastião do Maranhão aproveita o feriado para comemorar suas raízes culturais e históricas, proporcionando aos moradores um momento de reflexão e festividades locais.

Esses feriados, apesar de não serem reconhecidos nacionalmente, são essenciais para a manutenção das tradições locais. A pausa no trabalho e no comércio permite que os moradores aproveitem para celebrar e relembrar a importância de suas cidades na história do Brasil.

Além disso, os bancos e muitos estabelecimentos comerciais fecham nesses dias. É sempre recomendável verificar com a prefeitura local ou com o empregador sobre a validade do feriado na sua cidade