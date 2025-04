Dia 2 de maio é ponto facultativo? O que diz a lei

O dia 2 de maio será considerado ponto facultativo em vários locais do Brasil, por conta do Dia do Trabalho, comemorado no dia 1 de maio, incluindo o Estado de São Paulo e o Distrito Federal.

Isso significa que o trabalho não será obrigatório para servidores públicos, mas a data não é um feriado oficial, podendo haver funcionamento normal em áreas essenciais como saúde, segurança e limpeza urbana.

Decisão nos estados

No Estado de São Paulo, conforme o Decreto do Governador nº 69.175, publicado no Diário Oficial, o dia 2 de maio será ponto facultativo, e não haverá realização de exames práticos de direção veicular nessa data, embora as aulas práticas e teóricas possam ocorrer normalmente.

A suspensão dos exames práticos é uma medida específica adotada para a organização do trânsito e das unidades do Detran-SP.

No Distrito Federal, o governo decretou ponto facultativo na sexta-feira, 2 de maio, logo após o feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio), possibilitando um feriadão prolongado para servidores públicos, exceto para serviços essenciais que manterão suas escalas de trabalho. A continuidade dos serviços essenciais garante atendimento à população mesmo durante o ponto facultativo.

O que significa ponto facultativo

A lei determina que o dia 2 de maio é ponto facultativo, não feriado, e sua aplicação pode variar conforme o ente federativo, mas geralmente envolve a suspensão do expediente para servidores públicos, com exceções para serviços essenciais.

É importante que a população verifique o funcionamento dos serviços no seu município para evitar imprevistos.