Sony faz aumento significativo no preço do PlayStation 5 no Japão

A Sony anunciou um aumento de 19% no preço do seu console PlayStation 5 no Japão, elevando o valor sugerido para ¥79.980, o que equivale a aproximadamente R$ 3.039. A partir de 2 de setembro, o novo preço será aplicado em um momento em que a economia japonesa começa a emergir de um ciclo deflacionário que durou décadas. A empresa também aumentou os preços de acessórios como o controle sem fio DualSense e o fone de ouvido Pulse. As informações são da Bloomberg.

Esse aumento é um dos mais significativos desde o lançamento do PlayStation 5, quase quatro anos atrás, e ocorre em meio a expectativas de uma atualização de meio de ciclo que pode trazer um modelo mais poderoso do console. A decisão da Sony reflete uma tendência mais ampla no Japão, onde empresas como Fast Retailing e Toyota estão ajustando os preços para compensar o aumento dos custos de matérias-primas e componentes.

Tentou resistir à mudança

A Sony, sediada em Tóquio, vinha resistindo a aumentar os preços de seus consoles no mercado doméstico, temendo alienar os consumidores. No entanto, a empresa justificou a decisão citando as “flutuações econômicas globais recentes” e a volatilidade dos custos. Desde o início do mês, a Sony também elevou os preços sugeridos de suas linhas de TVs, fones de ouvido e câmeras. Seguindo a mesma tendência, a Microsoft anunciou um aumento de preço para seus consoles Xbox no Japão, com o Xbox Series X agora custando quase ¥67.000 (aproximadamente R$ 2.546).

Analistas apontam que a alta nos preços deve estimular uma corrida de compras antes da mudança de valores, o que pode beneficiar as vendas da Sony neste trimestre. No entanto, a decisão também pode indicar um fortalecimento do mercado japonês, que está finalmente se ajustando às pressões inflacionárias globais.

Além disso, o PlayStation 5 recebeu um impulso inesperado na China com o lançamento do jogo "Black Myth: Wukong", que rapidamente se tornou um sucesso de vendas. Esse jogo, disponível tanto para PC quanto para o PlayStation 5, ajudou a esgotar as unidades do console no mercado chinês, onde tradicionalmente a aceitação de consoles é baixa. Esse sucesso pode estimular ainda mais as vendas globais do PlayStation 5, à medida que o jogo se expande para novos mercados.

A divisão de games da Sony pode alcançar um lucro recorde de ¥330 bilhões (aproximadamente R$ 12,6 bilhões) no ano fiscal que termina em março de 2025, de acordo com a Bloomberg, impulsionado pela forte linha de títulos exclusivos e possíveis aumentos nos preços dos serviços da PlayStation Network. Eles também preveem que os lucros podem chegar a ¥370 bilhões (aproximadamente R$ 14,14 bilhões) no ano fiscal de 2026, consolidando a posição da Sony como líder no setor de entretenimento digital.