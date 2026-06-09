Copa do Mundo 2026 pode gerar US$ 41 bilhões para o PIB mundial

A Copa do Mundo de 2026 deve ser acompanhada por cerca de 6 bilhões de pessoas e gerar aproximadamente US$ 41 bilhões para a economia global, segundo estudo divulgado nesta terça-feira pelo banco suíço UBS.

De acordo com o relatório, o torneio, que começa na próxima quinta-feira, 11, tem potencial para alcançar três em cada quatro habitantes do planeta.

O levantamento foi elaborado pela divisão de gestão de fortunas do UBS e analisa a evolução da indústria do futebol, que, segundo o banco, se tornou mais institucionalizada, diversificada e atrativa para investidores.

O estudo destaca que os 20 clubes com maior faturamento do mundo registraram receita recorde de 12,4 bilhões de euros na temporada 2024/25.

O valor representa crescimento de 11% em relação ao ciclo anterior e reforça a expansão financeira do setor.

Segundo o UBS, o modelo de propriedade dos clubes também passa por transformação, com aumento da participação de investidores institucionais, fundos e estruturas financeiras mais sofisticadas.

"O futebol está se tornando mais institucionalizado, diversificado e atraente para investimentos", afirma o relatório.

Além da audiência projetada, o banco estima que a Copa do Mundo terá impacto significativo sobre o Produto Interno Bruto (PIB) global, com movimentação de US$ 41 bilhões.

O torneio será disputado entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, na primeira edição da história com 48 seleções participantes.