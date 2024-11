Black Friday 2024: quais são os golpes mais comuns e como se proteger

Dizem que o brasileiro é o povo mais desconfiado do mundo, e quando o assunto é Black Friday, provavelmente quase todos ficam com a mesma pergunta na cabeça: essa promoção é de verdade mesmo?

Para além de desconfiar dos descontos, na era online, é preciso ter ainda mais cuidado com os golpes aplicados nessa época do ano. Alguns detalhes podem te ajudar a identificar o que é suspeito, e a EXAME te mostra como se proteger dos golpes online durante a Black Friday e ter segurança para aproveitar as promoções.

5 golpes da Black Friday e como se proteger de cada um deles

A Black Friday foi apelidada carinhosamente de “Black Fraude”, já que muitas lojas praticam descontos falsos, elevando o preço dos produtos antes, o que faz parecer com que o desconto seja maior durante a venda. Mas aqui estamos falando de práticas ilegais, em que criminosos aplicam golpes profissionais que fazem muita gente perder dinheiro.

Esses são os cinco golpes mais comuns no período da Black Friday, veja como se proteger:

1. Sites e aplicativos falsos

A criação de sites e apps falsos são um dos golpes mais conhecidos da Black Friday. Já ouviu a história de algum conhecido que fez a compra em um site de uma loja conhecida, mas na verdade, era golpe?

Pois é, os criminosos fazem cópias fiéis de sites e aplicativos que já são da confiança das pessoas e se aproveitam das promoções da Black Friday para divulgar esses links. A página inicial é geralmente idêntica ao site original, inclusive com os mesmos anúncios de produtos e menu de pesquisa.

Mas, nem todo golpe é perfeito. É possível identificar pequenos erros que podem indicar que aquele site ou aplicativo é falso. A primeira coisa é ficar atento à forma que as informações são escritas. Se você encontrar erros de português e uma diagramação mal feita, pode desconfiar.

Sempre cheque o domínio do site, ou seja, o que está escrito onde fica o “www”, e pesquise o mesmo site em outra aba no Google. Faça a comparação entre os dois, se as URLs são as mesmas, e se há alguma diferença notável de imagens e informações no menu principal e outras guias entre as duas versões.

2. Mensagens suspeitas

São tantas campanhas circulando durante o período da Black Friday que recebemos anúncios e promoções o dia inteiro. Sempre desconfie dessas mensagens, sejam elas por SMS, WhatsApp, e-mail e outras redes sociais.

A melhor forma de se proteger de golpes com mensagens suspeitas é verificar o remetente, bem como identificar possíveis erros de digitação e promoções fora da realidade.

3. Redes sociais e anúncios falsos

Os anúncios patrocinados nas redes sociais também podem enganar. Evite clicar em links que parecem duvidosos. Entre no perfil do anunciante, veja as publicações e os comentários das pessoas. Confira também se você tem seguidores em comum com a loja e, se sim, pergunte ao seu conhecido se ele já fez uma compra com essa marca.

Se o anúncio for de uma loja famosa, porém o perfil que está publicando não é o perfil oficial, desconfie. Clique sempre em links publicados pelos perfis oficiais e priorize compras feitas em sites, e não em vendas diretas negociando via mensagem nas redes sociais.

Com o aumento do uso de inteligência artificial e deepfake para desenvolver vídeos falsos de pessoas famosas, criminosos criam anúncios que parecem reais e induzem ao clique. Por isso, todas essas verificações são importantes para se proteger de uma compra falsa na Black Friday.

4. Preços irreais

É claro que grandes lojas fazem promoções relâmpago com preços imperdíveis, mas pode-se perceber que são campanhas pontuais e com estoque limitado. Portanto, não confie em anúncios com preços completamente fora da realidade, que são muito abaixo dos praticados no mercado.

Confira se o link é suspeito, e faça todas as análises com base nos critérios que já te contamos até aqui.

5. Pequenos golpes e práticas abusivas de venda

Outro detalhe para se atentar na Black Friday são os golpes “escondidos” durante a venda. Por exemplo, sites que dão só o Pix e boleto como opção de pagamento, bem como o preço do carrinho aumentar durante as etapas da compra. Se o preço mudou, desconfie!

A melhor forma para não cair em golpes na Black Friday é ter cautela e atenção durante as compras. Além disso, proteja seus dados sensíveis, não salve números de cartão de crédito em sites e navegadores, crie senhas fortes e diferentes nas plataformas que usar e não finalize uma compra antes de fazer as devidas checagens de segurança.