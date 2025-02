Vendas de PS5 chegam a 9,6 milhões de unidades e divisão da Sony atinge melhor trimestre

PlayStation 5 alcançaram 9,5 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 150% em comparação ao trimestre anterior, conforme os resultados da As vendas doalcançaramde unidades no, um crescimento deem comparação ao trimestre anterior, conforme os resultados da Sony divulgados nesta quinta-feira, 13. Esse foi o melhor trimestre de vendas do PS5.

A companhia destacou que as vendas acumuladas de unidades do PS5 desde o lançamento até o final de dezembro estão essencialmente no mesmo nível das vendas acumuladas de unidades do PlayStation 4 no mesmo período desde seu lançamento, mesmo com o PS5 tendo um preço mais alto.

Até o momento, a Sony conseguiu vender 15,4 milhões de consoles no ano fiscal de 2024. Em 2023, o número total de vendas foi de 20,8 milhões de unidades. Com esse impulso do mercado, a Sony espera um aumento estável de lucros no futuro.

A rede de PlayStation chegou a 129 milhões de usuários ativos por mês no terceiro trimestre de 2024, um recorde na história do PlayStation. Havia 118 milhões de usuários mensais ativos no mesmo período de 2023. O aumento pode ser explicado pelo fato de que 40% dos que compraram o PS5 no quarto trimestre de 2024 eram novos usuários.