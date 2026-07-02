Depois de conquistar os cinemas, 'Devoradores de Estrelas' chega ao streaming nesta semana

A espera acabou para quem perdeu um dos maiores fenômenos da ficção científica nos cinemas. Depois de conquistar crítica, público e bilheteria ao redor do mundo, "Devoradores de Estrelas" finalmente faz sua estreia no streaming, permitindo que uma nova audiência descubra a aventura estrelada por Ryan Gosling. O longa estará disponível no Prime Video a partir desta sexta-feira, 3 de julho.

Qual é a história?

Baseado no romance de Andy Weir, autor de "Perdido em Marte", o filme acompanha Ryland Grace, um professor de ciências que desperta sozinho em uma espaçonave, sem qualquer lembrança de sua identidade ou da missão que o levou até ali.

À medida que recupera a memória, ele descobre que é a última esperança da humanidade diante de uma ameaça capaz de comprometer o futuro do Sol. Durante a jornada, Grace precisa usar toda sua inteligência para encontrar uma solução, enquanto uma amizade inesperada transforma completamente sua missão.

Ryan Gosling lidera o elenco ao lado de Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub. A direção é assinada por Phil Lord e Christopher Miller, conhecidos pelo trabalho na franquia "Homem-Aranha no Aranhaverso", enquanto o roteiro ficou a cargo de Drew Goddard, responsável pela adaptação de "Perdido em Marte" para os cinemas.

Um dos grandes sucessos de 2026

Além da recepção positiva da crítica, com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota A no CinemaScore, "Devoradores de Estrelas" também se destacou nas bilheterias mundiais, arrecadando mais de US$ 650 milhões e consolidando-se como o maior sucesso da Amazon MGM Studios.

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