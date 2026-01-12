Casual

Globo de Ouro 2026: veja o discurso de Kleber Mendonça na íntegra

Filme brasileiro 'O Agente Secreto' e Wagner Moura levaram para casa os prêmios de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator de Drama

Kleber Mendonça Filho: diretor brasileiro agradeceu ao Globo de Ouro durante discurso de vitória na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, que premiou a produção brasileira 'O Agente Secreto'. (Reprodução/Youtube/Globo de Ouro)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 06h46.

Wagner MouraO Agente Secreto, de Kleber Mendonça, fizeram história na 83ª edição do Globo de Ouro ao vencerem os prêmios de Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa na noite deste domingo, 11.

O filme atingiu um novo recorde: é o primeiro de produção inteiramente do Brasil a receber dois prêmios no evento.

Com a conquista, Moura se tornou o primeiro brasileiro a receber a estatueta nesta categoria.

A cerimônia do Globo de Ouro foi realizada em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles (Califórnia, EUA).

Veja o discurso de Kleber Mendonça na íntegra:

"Muito, muito obrigado. Gostaria — adoraria — de mandar um alô para todo mundo que está assistindo no Brasil. Olá, Brasil.

Obrigado, obrigado à Neon. Obrigado ao Festival de Cannes. Gostaria também de agradecer à Vitrine Filmes, no Brasil, que fez de O Agente Secreto um blockbuster muito incomum por lá.

Gostaria de agradecer à nossa equipe e ao grande elenco de 'O Agente Secreto'. Esta é apenas uma pequena parte desse elenco e dessa equipe incríveis.

Obrigado, Wagner Moura — que ator!

E a melhor coisa é quando se tem um grande ator e um grande amigo. Essa combinação é explosiva. Obrigado, Emily, minha produtora, minha parceira de vida. E Martin Tomas, espero que você esteja assistindo agora em Pacific Palisades. Estaremos com você em breve.

Estou muito honrado de estar neste grupo de filmes internacionais e também ao lado de grandes filmes dos Estados Unidos. Dedico este filme aos jovens cineastas. Este é um momento muito importante na história para se fazer filmes — aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Jovens cineastas americanos, façam filmes. Muito obrigado."

Acompanhe tudo sobre:Globo de OuroFilmes brasileiros

