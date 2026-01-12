Globo de Ouro 2026: veja o discurso de Kleber Mendonça na íntegra

Wagner Moura e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça, fizeram história na 83ª edição do Globo de Ouro ao vencerem os prêmios de Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa na noite deste domingo, 11.

O filme atingiu um novo recorde: é o primeiro de produção inteiramente do Brasil a receber dois prêmios no evento.

Com a conquista, Moura se tornou o primeiro brasileiro a receber a estatueta nesta categoria.

A cerimônia do Globo de Ouro foi realizada em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles (Califórnia, EUA).

Veja o discurso de Kleber Mendonça na íntegra:

"Muito, muito obrigado. Gostaria — adoraria — de mandar um alô para todo mundo que está assistindo no Brasil. Olá, Brasil.

Obrigado, obrigado à Neon. Obrigado ao Festival de Cannes. Gostaria também de agradecer à Vitrine Filmes, no Brasil, que fez de O Agente Secreto um blockbuster muito incomum por lá.

Gostaria de agradecer à nossa equipe e ao grande elenco de 'O Agente Secreto'. Esta é apenas uma pequena parte desse elenco e dessa equipe incríveis.

Obrigado, Wagner Moura — que ator!

E a melhor coisa é quando se tem um grande ator e um grande amigo. Essa combinação é explosiva. Obrigado, Emily, minha produtora, minha parceira de vida. E Martin Tomas, espero que você esteja assistindo agora em Pacific Palisades. Estaremos com você em breve.

Estou muito honrado de estar neste grupo de filmes internacionais e também ao lado de grandes filmes dos Estados Unidos. Dedico este filme aos jovens cineastas. Este é um momento muito importante na história para se fazer filmes — aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Jovens cineastas americanos, façam filmes. Muito obrigado."