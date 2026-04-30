Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

De Michael Jackson a Olivia Rodrigo: as 90 músicas que estrearam em 1º lugar

Só 90 músicas conseguiram estrear direto no topo da principal parada dos EUA desde 1958

Billboard Hot 100: quais artistas dominaram o topo já na semana de estreia?

Maria Luiza Pereira
Freelancer

Publicado em 30 de abril de 2026 às 04h42.

Estrear em primeiro lugar na Billboard Hot 100 sempre foi uma das conquistas mais difíceis da indústria musical. Desde a criação da parada, em 1958, apenas 90 músicas conseguiram debutar direto no topo — um feito raro que costuma indicar não apenas sucesso comercial imediato, mas também enorme impacto cultural.

Michael Jackson foi o pioneiro

A primeira música a alcançar esse marco foi “You Are Not Alone”, de Michael Jackson, em 1995. Até então, chegar ao número 1 já era um feito enorme, mas estrear na liderança era praticamente inalcançável. A partir dali, a façanha virou um símbolo de força comercial, impulsionada por campanhas promocionais cada vez mais agressivas, fã-clubes mobilizados e, mais tarde, pelo poder do streaming.

Drake foi o artista que mais estreou músicas no top 1

A lista reúne alguns dos maiores nomes da música pop das últimas décadas. Drake é o artista com mais estreias em 1º lugar na história, com nove faixas debutando no topo. Logo atrás aparece Taylor Swift, com oito, consolidando o domínio da cantora em uma era marcada por lançamentos massivos e consumo digital altamente concentrado.

Taylor, aliás, transformou esse tipo de estreia em uma marca pessoal. A artista foi a primeira a debutar simultaneamente em 1º lugar na Billboard Hot 100 e na Billboard 200 em múltiplas ocasiões, além de dominar o top 10 inteiro da parada mais de uma vez. O caso reforça como o consumo musical moderno passou a ser cada vez mais concentrado em grandes eventos de lançamento.

Mudança no consumo musical refletiu na lista

A lista também mostra como a lógica do sucesso mudou com o tempo. Se nos anos 1990 e 2000 o topo dependia fortemente de rádio e vendas físicas, hoje ele é moldado por streaming, redes sociais e fandoms globais. Faixas como “Harlem Shake”, de Baauer, e “Drivers License”, de Olivia Rodrigo, ajudam a ilustrar essa virada, em que viralização e engajamento digital passaram a ser decisivos.

Entre os casos mais emblemáticos estão “Fantasy”, de Mariah Carey, “Hello”, de Adele, “Cardigan”, de Taylor Swift, e “Dynamite”, do BTS. Cada uma dessas estreias marcou não apenas um sucesso comercial, mas um momento de mudança na forma como hits são consumidos e impulsionados.

Olivia Rodrigo completa a lista

A entrada mais recente na lista é “Drop Dead”, de Olivia Rodrigo, que se tornou a 90ª música da história a estrear em 1º lugar na Billboard Hot 100

Veja a lista completa:
  1. Michael Jackson - "You Are Not Alone" (1995)
  2. Mariah Carey - "Fantasy" (1995)
  3. Whitney Houston - "Exhale (Shoop Shoop)" (1995)
  4. Mariah Carey & Boyz II Men - "One Sweet Day" (1995)
  5. Puff Daddy & Faith Evans Featuring 112 - "I'll Be Missing You" (1997)
  6. Mariah Carey - "Honey" (1997)
  7. Elton John - "Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight" (1997)
  8. Celine Dion - "My Heart Will Go On" (1998)
  9. Aerosmith - "I Don't Want to Miss a Thing" (1998)
  10. Lauryn Hill - "Doo Wop (That Thing)" (1998)
  11. Clay Aiken - "This Is the Night" (2003)
  12. Fantasia - "I Believe" (2004)
  13. Carrie Underwood - "Inside Your Heaven" (2005)
  14. Taylor Hicks - "Do I Make You Proud" (2006)
  15. Britney Spears - "3" (2009)
  16. Eminem - "Not Afraid" (2010
  17. Ke$ha - "We R Who We R" (2010)
  18. Britney Spears - "Hold It Against Me" (2011)
  19. Lady Gaga - "Born This Way" (2011)
  20. Katy Perry - "Part of Me" (2012)
  21. Baauer - "Harlem Shake" (2013)
  22. Taylor Swift - "Shake It Off" (2014)
  23. Justin Bieber - "What Do You Mean?" (2015)
  24. Adele - "Hello" (2015)
  25. Zayn - "Pillowtalk" (2016)
  26. Justin Timberlake - "Can't Stop the Feeling!" (2016)
  27. Ed Sheeran - "Shape Of You" (2017)
  28. DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne- "I'm The One" (2017)
  29. Drake - "God's Plan" (2018)
  30. Drake - "Nice for What" (2018)
  31. Childish Gambino - "This Is America" (2018)
  32. Ariana Grande - "Thank U, Next" (2018)
  33. Ariana Grande - "7 Rings" (2019)
  34. Jonas Brothers - "Sucker" (2019)
  35. Travis Scott - "Highest In The Room" (2019)
  36. Drake - "Toosie Slide" (2020)
  37. The Scotts, Travis Scott & Kid Cudi - "The Scotts" (2020)
  38. Ariana Grande & Justin Bieber - "Stuck with U" (2020)
  39. Lady Gaga & Ariana Grande - "Rain On Me" (2020)
  40. 6ix9ine & Nicki Minaj - "Trollz" (2020)
  41. Taylor Swift - "Cardigan" (2020)
  42. Cardi B featuring Megan Thee Stallion - "WAP" (2020)
  43. BTS - "Dynamite" (2020)
  44. Travis Scott - "Franchise" (2020)
  45. Ariana Grande - "Positions" (2020)
  46. BTS - "Life Goes On" (2020)
  47. Taylor Swift - "Willow" (2020)
  48. Olivia Rodrigo - "Drivers License" (2021)
  49. Drake - "What's Next" (2021)
  50. Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - "Peaches" (2021)
  51. Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)" (2021)
  52. Polo G - "Rapstar" (2021)
  53. Olivia Rodrigo - "Good 4 U" (2021)
  54. BTS - "Butter" (2021)
  55. BTS - "Permission to Dance" (2021)
  56. Drake feat. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy" (2021)
  57. Coldplay X BTS - "My Universe" (2021)
  58. Taylor Swift - "All Too Well (Taylor's Version)" (2021)
  59. Harry Styles - "As It Was" (2022)
  60. Jack Harlow - "First Class" (2022)
  61. Future feat. Drake & Tems - "Wait For U" (2022)
  62. Drake feat. 21 Savage - "Jimmy Cooks" (2022)
  63. Nicki Minaj - "Super Freaky Girl" (2022)
  64. Taylor Swift - "Anti-Hero" (2022)
  65. Miley Cyrus - "Flowers" (2023)
  66. Jimin - "Like Crazy" (2023)
  67. Olivia Rodrigo - "Vampire" (2023)
  68. Jung Kook feat. Latto - "Seven" (2023)
  69. Oliver Anthony Music - "Rich Men North of Richmond" (2023)
  70. Zach Bryan feat. Kacey Musgraves - "I Remember Everything" (2023)
  71. Drake feat. SZA - "Slime You Out" (2023)
  72. Drake feat. J. Cole - "First Person Shooter" (2023)
  73. Taylor Swift - "Is It Over Now? (Taylor's Version) [From The Vault]" (2023)
  74. Ariana Grande - "Yes, And?" (2024)
  75. Megan Thee Stallion - "Hiss" (2024)
  76. Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" (2024)
  77. Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - "Like That (2024)
  78. Taylor Swift feat. Post Malone - "Fortnight" (2024)
  79. Kendrick Lamar - "Not Like Us" (2024)
  80. Post Malone feat. Morgan Wallen - "I Had Some Help" (2024)
  81. Morgan Wallen - "Love Somebody" (2024)
  82. Kendrick Lamar - "Squabble Up" (2024)
  83. Travis Scott - "4X4" (2025)
  84. Morgan Wallen feat. Tate McRae - "What I Want" (2025)
  85. Sabrina Carpenter - "Manchild" (2025)
  86. Taylor Swift - "The Fate of Ophelia" (2025)
  87. Bruno Mars - "I Just Might" (2026)
  88. Harry Styles - "Aperture" (2026)
  89. BTS - "Swim" (2026)
  90. Olivia Rodrigo - "Drop Dead" (2026)
Acompanhe tudo sobre:Música

Mais na Exame

Esporte

Ciência

Brasil

Um conteúdo Esfera Brasil

