De Michael Jackson a Olivia Rodrigo: as 90 músicas que estrearam em 1º lugar

Estrear em primeiro lugar na Billboard Hot 100 sempre foi uma das conquistas mais difíceis da indústria musical. Desde a criação da parada, em 1958, apenas 90 músicas conseguiram debutar direto no topo — um feito raro que costuma indicar não apenas sucesso comercial imediato, mas também enorme impacto cultural.
A primeira música a alcançar esse marco foi “You Are Not Alone”, de Michael Jackson, em 1995. Até então, chegar ao número 1 já era um feito enorme, mas estrear na liderança era praticamente inalcançável. A partir dali, a façanha virou um símbolo de força comercial, impulsionada por campanhas promocionais cada vez mais agressivas, fã-clubes mobilizados e, mais tarde, pelo poder do streaming.
Drake foi o artista que mais estreou músicas no top 1
A lista reúne alguns dos maiores nomes da música pop das últimas décadas. Drake é o artista com mais estreias em 1º lugar na história, com nove faixas debutando no topo. Logo atrás aparece Taylor Swift, com oito, consolidando o domínio da cantora em uma era marcada por lançamentos massivos e consumo digital altamente concentrado.
Taylor, aliás, transformou esse tipo de estreia em uma marca pessoal. A artista foi a primeira a debutar simultaneamente em 1º lugar na Billboard Hot 100 e na Billboard 200 em múltiplas ocasiões, além de dominar o top 10 inteiro da parada mais de uma vez. O caso reforça como o consumo musical moderno passou a ser cada vez mais concentrado em grandes eventos de lançamento.
Mudança no consumo musical refletiu na lista
A lista também mostra como a lógica do sucesso mudou com o tempo. Se nos anos 1990 e 2000 o topo dependia fortemente de rádio e vendas físicas, hoje ele é moldado por streaming, redes sociais e fandoms globais. Faixas como “Harlem Shake”, de Baauer, e “Drivers License”, de Olivia Rodrigo, ajudam a ilustrar essa virada, em que viralização e engajamento digital passaram a ser decisivos.
Entre os casos mais emblemáticos estão “Fantasy”, de Mariah Carey,“Hello”, de Adele, “Cardigan”, de Taylor Swift, e “Dynamite”, do BTS. Cada uma dessas estreias marcou não apenas um sucesso comercial, mas um momento de mudança na forma como hits são consumidos e impulsionados.
Olivia Rodrigo completa a lista
A entrada mais recente na lista é “Drop Dead”, de Olivia Rodrigo, que se tornou a 90ª música da história a estrear em 1º lugar na Billboard Hot 100.
Veja a lista completa:
Michael Jackson - "You Are Not Alone" (1995)
Mariah Carey - "Fantasy" (1995)
Whitney Houston - "Exhale (Shoop Shoop)" (1995)
Mariah Carey & Boyz II Men - "One Sweet Day" (1995)
Puff Daddy & Faith Evans Featuring 112 - "I'll Be Missing You" (1997)
Mariah Carey - "Honey" (1997)
Elton John - "Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight" (1997)
Celine Dion - "My Heart Will Go On" (1998)
Aerosmith - "I Don't Want to Miss a Thing" (1998)
Lauryn Hill - "Doo Wop (That Thing)" (1998)
Clay Aiken - "This Is the Night" (2003)
Fantasia - "I Believe" (2004)
Carrie Underwood - "Inside Your Heaven" (2005)
Taylor Hicks - "Do I Make You Proud" (2006)
Britney Spears - "3" (2009)
Eminem - "Not Afraid" (2010
Ke$ha - "We R Who We R" (2010)
Britney Spears - "Hold It Against Me" (2011)
Lady Gaga - "Born This Way" (2011)
Katy Perry - "Part of Me" (2012)
Baauer - "Harlem Shake" (2013)
Taylor Swift - "Shake It Off" (2014)
Justin Bieber - "What Do You Mean?" (2015)
Adele - "Hello" (2015)
Zayn - "Pillowtalk" (2016)
Justin Timberlake - "Can't Stop the Feeling!" (2016)
Ed Sheeran - "Shape Of You" (2017)
DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne- "I'm The One" (2017)
Drake - "God's Plan" (2018)
Drake - "Nice for What" (2018)
Childish Gambino - "This Is America" (2018)
Ariana Grande - "Thank U, Next" (2018)
Ariana Grande - "7 Rings" (2019)
Jonas Brothers - "Sucker" (2019)
Travis Scott - "Highest In The Room" (2019)
Drake - "Toosie Slide" (2020)
The Scotts, Travis Scott & Kid Cudi - "The Scotts" (2020)
Ariana Grande & Justin Bieber - "Stuck with U" (2020)
Lady Gaga & Ariana Grande - "Rain On Me" (2020)
6ix9ine & Nicki Minaj - "Trollz" (2020)
Taylor Swift - "Cardigan" (2020)
Cardi B featuring Megan Thee Stallion - "WAP" (2020)
BTS - "Dynamite" (2020)
Travis Scott - "Franchise" (2020)
Ariana Grande - "Positions" (2020)
BTS - "Life Goes On" (2020)
Taylor Swift - "Willow" (2020)
Olivia Rodrigo - "Drivers License" (2021)
Drake - "What's Next" (2021)
Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - "Peaches" (2021)
Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)" (2021)
Polo G - "Rapstar" (2021)
Olivia Rodrigo - "Good 4 U" (2021)
BTS - "Butter" (2021)
BTS - "Permission to Dance" (2021)
Drake feat. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy" (2021)
Coldplay X BTS - "My Universe" (2021)
Taylor Swift - "All Too Well (Taylor's Version)" (2021)
Harry Styles - "As It Was" (2022)
Jack Harlow - "First Class" (2022)
Future feat. Drake & Tems - "Wait For U" (2022)
Drake feat. 21 Savage - "Jimmy Cooks" (2022)
Nicki Minaj - "Super Freaky Girl" (2022)
Taylor Swift - "Anti-Hero" (2022)
Miley Cyrus - "Flowers" (2023)
Jimin - "Like Crazy" (2023)
Olivia Rodrigo - "Vampire" (2023)
Jung Kook feat. Latto - "Seven" (2023)
Oliver Anthony Music - "Rich Men North of Richmond" (2023)
Zach Bryan feat. Kacey Musgraves - "I Remember Everything" (2023)
Drake feat. SZA - "Slime You Out" (2023)
Drake feat. J. Cole - "First Person Shooter" (2023)
Taylor Swift - "Is It Over Now? (Taylor's Version) [From The Vault]" (2023)
Ariana Grande - "Yes, And?" (2024)
Megan Thee Stallion - "Hiss" (2024)
Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" (2024)
Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - "Like That (2024)
Taylor Swift feat. Post Malone - "Fortnight" (2024)
Kendrick Lamar - "Not Like Us" (2024)
Post Malone feat. Morgan Wallen - "I Had Some Help" (2024)
Morgan Wallen - "Love Somebody" (2024)
Kendrick Lamar - "Squabble Up" (2024)
Travis Scott - "4X4" (2025)
Morgan Wallen feat. Tate McRae - "What I Want" (2025)