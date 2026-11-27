O Governo Central brasileiro registrou superávit de R$ 52,26 em outubro deste ano, alta expressiva em relação ao superávit de R$ 36,61 bilhões no mesmo mês do ano anterior. Apesar do resultado positivo neste mês, o resultado primário acumulado em 12 meses foi deficitárioem R$ 35,6 bilhões.

Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta sexta-feira, 27, sendo o superávitde outubro o maior para o mês desde 2016, em valores corrigidos pela inflação.

O resultado primário corresponde à diferença entre receitas e despesas do governo, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública. O Governo Centralreúne Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social.

Arrecadação maior impulsiona resultado de outubro

A melhora do resultado em outubro foi impulsionada principalmente pelo crescimento das receitas, enquanto as despesas ficaram praticamente estáveis em termos reais. Na comparação com o mesmo mês de 2025, a receita líquida do governo avançou 5,6%, já descontada a inflação, e alcançou R$ 253,1 bilhões.

A receita total somou R$ 297 bilhões, alta real de 5,8% em relação a outubro do ano passado. Entre os principais fatores para o aumento da arrecadação estão a exploração de recursos naturais, que acrescentou R$ 7,7 bilhões, e o Imposto de Renda, com crescimento de R$ 5,6 bilhões.

Também contribuíram para o resultado o aumento de R$ 3,2 bilhões na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e de R$ 2,3 bilhões na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Em sentido contrário, a arrecadação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) caiu R$ 6,3 bilhões.

Despesas recuam em termos reais

As despesas totais do Governo Central chegaram a R$ 200,9 bilhões em outubro, queda real de 0,2% na comparação anual. A redução foi puxada principalmente pelos gastos discricionários, que recuaram R$ 7,4 bilhões. Essas despesas são aquelas sobre as quais o governo tem maior margem de decisão na execução do Orçamento.

Em contrapartida, os gastos com benefícios previdenciários cresceram R$ 2,9 bilhões. As despesas obrigatórias com controle de fluxo também avançaram R$ 3,1 bilhões, enquanto os créditos extraordinários aumentaram R$ 2,4 bilhões.

Déficit acumulado no ano chega a R$ 37,9 bilhões

Mesmo com o resultado positivo de outubro, o Governo Central registrou déficit primário de R$ 37,9 bilhões no acumulado de janeiro a outubro de 2026. O saldo é menor que o déficit de R$ 63,7 bilhões observado no mesmo intervalo de 2025, em valores corrigidos pela inflação.

No período, a receita líquida cresceu 6,4% em termos reais, para R$ 2,16 trilhões. As despesas avançaram em ritmo menor, de 4,9%, e somaram R$ 2,19 trilhões.

Considerando o acumulado em 12 meses, o déficit primário foi de R$ 35,6 bilhões, equivalente a 0,27% do PIB. O valor é menor que o acumulado de 2026 devido à receita mais alta captada em novembro e dezembro de 2025, o que equilibrou mais as contas.

Meta fiscal e previsão para 2026

A meta fiscal estabelecida para 2026 prevê superávit primário de R$ 34,3 bilhões, equivalente a 0,25% do PIB. A legislação, porém, estabelece uma margem de tolerância que permite resultado de déficit zero, após a exclusão de despesas autorizadas a ficar fora do cálculo da meta.

Na avaliação mais recente do Orçamento, apresentada no quinto Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, o governo projetou déficit de R$ 89,3 bilhões para o ano. A estimativa considera R$ 77 bilhões em despesas excepcionalizadas da meta, como precatórios, projetos estratégicos de defesa, gastos de saúde e educação financiados pelo Fundo Social e ressarcimentos de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O relatório também apontou a necessidade de limitação de R$ 12,3 bilhões em despesas para cumprir o limite inferior da meta fiscal.