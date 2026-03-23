Spotify corta 3% da equipe de podcasts

O Spotify realizou uma nova rodada de demissões em sua divisão de podcasts, atingindo também o The Ringer, rede de podcasts da empresa e site ligado a esportes e cultura pop.

Os cortes afetaram 15 funcionários — 3% do quadro total da área de podcasts. A maioria das demissões ocorreu no The Ringer e no Spotify Studio. Segundo a Reuters, internamente, as mudanças são descritas como parte de um esforço para melhorar a execução, a agilidade e o alinhamento entre as equipes, e não como uma medida de redução de custos.

Entre os profissionais desligados estão Andrew Gruttadaro, líder de projetos especiais do The Ringer, e o repórter Miles Surrey, que cobria temas de cultura pop, incluindo televisão e cinema. Como parte da reestruturação, o The Ringer também encerrou o podcast “New York, New York With John Jastremski”, dedicado à cobertura esportiva da cidade de Nova York.

Repercussão

Em uma publicação na rede X, Gruttadaro afirmou: “É impossível resumir nove anos em um tuíte, mas trabalhei em muitas coisas — perfis, semanas temáticas, projetos especiais — das quais tenho muito orgulho”. Surrey, também em postagem na plataforma, disse: “Foram oito anos e meio muito recompensadores, e tenho orgulho de ter escrito literalmente o maior número de artigos da história do site”.

Em junho de 2025, o Spotify já havia demitido outros 15 funcionários do The Ringer e do Spotify Studios, o que representava cerca de 5% do quadro da área na época.

A empresa promoveu cortes significativamente maiores em 2023, quando dispensou aproximadamente 200 funcionários como parte de um “realinhamento estratégico” do negócio de podcasts. Além disso, no fim de 2023 e início de 2024, o Spotify desligou cerca de 1.500 trabalhadores em toda a companhia, o equivalente a 17% de sua força de trabalho global, segundo a Reuters.

O Spotify adquiriu o The Ringer, fundado pelo ex-executivo da ESPN Bill Simmons, por cerca de US$ 250 milhões em dinheiro, em 2020.