De cirurgia a Photoshop: o que se sabe sobre o sumiço de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton se desculpou nesta segunda-feira, 11, por uma foto postada no domingo, 10, nas contas oficiais que tem com seu marido, o príncipe William, nas redes sociais. Na foto, ela posa com os três filhos, George, Charlotte e Louis, por ocasião do dia das mães no Reino Unido, comemorado no último domingo.

As agências de notícias Associated Press, Reuters e AFP, que haviam publicado a imagem, indicaram que não reproduziram a foto por indícios de que ela teria sido manipulada, o que Kate admitiu em post no X, antigo Twitter, na conta oficial do casal real.

"Como muitos fotógrafos amadores, eu ocasionalmente experimento com edições. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todo mundo celebrando tenha passado um feliz Dia das Mães", escreveu a princesa.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Em comunicado, a agência AP, que primeiro retirou a foto do catálogo, disse que "após uma inspeção mais detalhada, deu-se a impressão de que a fonte havia manipulado a imagem de uma forma que não atendia aos padrões fotográficos da AP. A foto mostra uma inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte".

Sumiço da princesa

A polêmica envolvendo a foto veio em meio a especulações sobre a saúde de Kate. Ela não é vista publicamente desde que passou por uma cirurgia no abdômen em janeiro – a família real não deu detalhes do motivo da cirurgia, mas afirmou que ela ficaria internada por 13 dias e longe dos compromissos reais até a Páscoa. Mas os usuários nas redes sociais estão preocupados depois de uma ausência não programada de seu marido e herdeiro da Coroa britânica, William, no mês passado.

Membros da família real compareceram a um Serviço de Ação de Graças do Rei Constantine da Grécia, segundo primo do Rei Charles e um dos padrinhos de William. No entanto, o príncipe não compareceu, alegando um assunto pessoal.

Com sua ausência e o sumiço de Kate do olhar público, os usuários nas redes sociais passaram a especular sobre a situação. A princesa estava nos trending topics do X, e milhares de pessoas postaram sobre ela no TikTok. "Kate Middleton" também estava em sexto lugar na lista de termos de busca em alta do Google.

Saúde da família real

Mesmo após especulações, o Palácio de Kensington não divulgou novas fotos ou vídeos da princesa, mas disse que Kate está bem. O Palácio de Kensington não forneceu informações adicionais sobre o procedimento pelo qual Kate passou, embora o palácio tenha dito à Associated Press que a princesa não tem câncer.

O comunicado também dizia que Kate "esperava que suas informações médicas pessoais permanecessem privadas" para ajudar a proporcionar "normalidade" a seus filhos. "A Princesa de Gales voltou para casa em Windsor para continuar sua recuperação da cirurgia", dizia o comunicado compartilhado no Instagram. "Ela está progredindo bem."

No mesmo dia, o Palácio de Buckingham anunciou que o Rei Charles estava retornando para casa depois de passar por um procedimento para um aumento benigno da próstata. Ttestes adicionais revelaram que ele tem câncer. O palácio não divulgou qual forma de câncer ele foi diagnosticado.

O comunicado também dizia que o rei "iniciou um cronograma de tratamentos regulares" e que embora ele ainda trabalhasse em casa, ele "adiará deveres públicos voltados para o público" conforme o conselho médico.

Na ausência de Charles e Kate, William, como próximo herdeiro do trono, se tornou a cara da família real nos eventos oficiais.

Embora ele não esteja assumindo deveres voltados para o público, o Rei Charles ainda foi fotografado algumas vezes desde seu diagnóstico de câncer e o início de seu tratamento. Kate, por outro lado, permaneceu ausente.

Casal

William e Kate lançam declarações oficiais juntos desde que se casaram. Uma exceção a esse hábito também chamou a atenção nas redes.

Em 20 de fevereiro, o Palácio de Kensington divulgou uma declaração apenas em nome de William sobre o conflito em Gaza, na qual ele disse que permanece "profundamente preocupado com o custo humano do conflito no Oriente Médio desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro."

"Eu, como tantos outros, quero ver o fim dos combates o mais rápido possível", dizia a declaração. "Há uma necessidade desesperada de aumento do apoio humanitário a Gaza."

Além de falar apenas por William, a declaração tinha um selo "W" no topo, em vez da coroa apresentada em mensagens do Príncipe e da Princesa de Gales como uma unidade.