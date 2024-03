Além do Dia das Mães, foto de Natal da família real também teria sido alterada, apontam especilistas

Depois de Kate Middleton ter admitido que alterou digitalmente a imagem que divulgou à imprensa no Dia das Mães, levantou-se a suspeita de que não foi a primeira vez que a família real britânica praticou ato semelhante.

De acordo com o Business Insider, em dezembro de 2023, o Palácio de Kensington divulgou o cartão de Natal anual da família de Gales. A foto em preto e branco parecia "robótica", não agradou ao público e também não "convenceu" especialistas.

Na época, comentaristas suspeitaram que a imagem havia sido alterada digitalmente porque o dedo médio de Louis, de 5 anos, o filho mais novo do casal, parecia estar faltando. (Outros acham que Louis simplesmente enfiou o dedo embaixo da palma da mão).

Na segunda-feira, os usuários do X, antigo Twitter, questionaram por que as agências não se lembraram da foto do cartão de Natal.

The other royal 'photoshop fails' that left fans with raised eyebrows, including Louis' missing middle finger in Waleses' Christmas card - as Kate Middleton's Mother's Day picture sparks frenzy

"Talvez a AP devesse revisar todas as fotos de William e Kate. Havia algo de errado com o cartão de Natal deles também", escreveu um usuário.

Em meio a especulações sobre a saúde de Kate e a falta de aparições públicas, o Palácio de Kensington divulgou no domingo uma foto da Princesa de Gales com o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis. A ação, porém, não teve o efeito desejado. As agências tiraram a imagem de circulação por suspeita de manipulação.

Além disso, é improvável que a confissão de Kate sobre a alteração de fotos contribua para acalmar as perguntas sobre sua ausência de compromissos públicos.

Especulações sobre seu estado

A princesa, de 42 anos, foi internada em 16 de janeiro na London Clinic, na capital britânica, para uma cirurgia abdominal, embora médicos tenham afirmado que não se tratava de câncer.

Após a operação, passou 13 dias hospitalizada antes de começar um longo repouso em casa, pelo menos até 31 de março, segundo um comunicado oficial.

O Ministério da Defesa britânico informou que Kate participará de um ato militar em 8 de junho, seu primeiro evento oficial após o procedimento.

Extremamente popular no Reino Unido, Kate se recupera em sua casa em Windsor, a oeste de Londres, onde vive com o príncipe William e seus três filhos, George, Charlotte e Louis desde 2022.