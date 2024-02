Por que a internet está preocupada com Kate Middleton?

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, não é vista em público desde o Natal. O Palácio de Kensington anunciou que ela passou por uma cirurgia abdominal planejada em janeiro, e que ela está se recuperando até a Páscoa. Mas os usuários nas redes sociais estão preocupados depois de uma ausência não programada de seu marido e herdeiro da Coroa britânica, William, na última terça-feira.

Membros da família real compareceram a um Serviço de Ação de Graças do Rei Constantine da Grécia, segundo primo do Rei Charles e um dos padrinhos de William. No entanto, o príncipe não compareceu, alegando um assunto pessoal.

Com sua ausência e o sumiço de Kate do olhar público, os usuários nas redes sociais passaram a especular sobre a situação. A princesa estava nos trending topics do X na terça-feira, e milhares de pessoas postaram sobre ela no TikTok. "Kate Middleton" também estava em sexto lugar na lista de termos de busca em alta do Google.

Saúde da família real

Até quarta-feira, o Palácio de Kensington não divulgou novas fotos ou vídeos da princesa, mas disse que Kate está bem. O Palácio de Kensington não forneceu informações adicionais sobre o procedimento pelo qual Kate passou, embora o palácio tenha dito à Associated Press que a princesa não tem câncer.

O comunicado também dizia que Kate "esperava que suas informações médicas pessoais permanecessem privadas" para ajudar a proporcionar "normalidade" a seus filhos. "A Princesa de Gales voltou para casa em Windsor para continuar sua recuperação da cirurgia", dizia o comunicado compartilhado no Instagram. "Ela está progredindo bem."

No mesmo dia, o Palácio de Buckingham anunciou que o Rei Charles estava retornando para casa depois de passar por um procedimento para um aumento benigno da próstata. Ttestes adicionais revelaram que ele tem câncer. O palácio não divulgou qual forma de câncer ele foi diagnosticado.

O comunicado também dizia que o rei "iniciou um cronograma de tratamentos regulares" e que embora ele ainda trabalhasse em casa, ele "adiará deveres públicos voltados para o público" conforme o conselho médico.

Na ausência de Charles e Kate, William, como próximo herdeiro do trono, se tornou a cara da família real nos eventos oficiais.

Embora ele não esteja assumindo deveres voltados para o público, o Rei Charles ainda foi fotografado algumas vezes desde seu diagnóstico de câncer e o início de seu tratamento. Kate, por outro lado, permaneceu ausente.

Casal

William e Kate lançam declarações oficiais juntos desde que se casaram. Uma exceção a esse hábito também chamou a atenção nas redes.

Em 20 de fevereiro, o Palácio de Kensington divulgou uma declaração apenas em nome de William sobre o conflito em Gaza, na qual ele disse que permanece "profundamente preocupado com o custo humano do conflito no Oriente Médio desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro."

"Eu, como tantos outros, quero ver o fim dos combates o mais rápido possível", dizia a declaração. "Há uma necessidade desesperada de aumento do apoio humanitário a Gaza."

Além de falar apenas por William, a declaração tinha um selo "W" no topo, em vez da coroa apresentada em mensagens do Príncipe e da Princesa de Gales como uma unidade.