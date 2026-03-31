Mercado Imobiliário

MRV responde tudo que você queria saber sobre o 'apê' da Samira no BBB

Construtora distribui 10 apartamentos no reality e aposta na emoção para aproximar marca do sonho da casa própria

Samira não ganhou apenas uma prova no BBB 26. Ganhou um apartamento — e, com ele, uma narrativa que a MRV tenta escalar (TV Globo)

Samira não ganhou apenas uma prova no BBB 26. Ganhou um apartamento — e, com ele, uma narrativa que a MRV tenta escalar (TV Globo)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 31 de março de 2026 às 15h37.

Samira não ganhou apenas uma prova no BBB 26. Ganhou um apartamento — e, com ele, veio uma fala que virou slogan para a MRV. “O aluguel é um fantasma”, disse a participante ao vencer o prêmio.

Pelo segundo ano consecutivo, a incorporadora dos Menin patrocina provas e ativações no reality — desta vez, colocando a casa própria no centro do jogo.

Ao longo da temporada, a proposta inicial era distribuir dez apartamentos, avaliados em cerca de R$ 270 mil cada. Um investimento para associar a marca diretamente ao principal desejo do grande público, que assiste ao BBB: sair do aluguel.

Para conquistar o imóvel, o participante precisa avançar em uma jornada: vencer a liderança, ativar ações da marca — como a festa do líder — e chegar ao Top 10. Foi esse caminho que levou Samira ao prêmio.

Outros nomes também aparecem nessa lista, como Leandro “Boneco” e Solange Couto, contemplados em dinâmicas ao longo da edição. Já participantes como Alberto Cowboy e Maxiane chegaram a vencer provas, mas não levaram o apartamento por não avançarem até a fase exigida.

“Ficamos com um saldo de apartamentos e chamamos a Globo para redesenhar a estratégia no meio do programa. Como houve lideranças repetidas, vimos a oportunidade de capturar mais emoção — porque, quando o mesmo participante ganha várias vezes, isso acaba esfriando. Criamos então entregas adicionais: o Boneco ganhou um apartamento, a Solange Couto recebeu um bônus e decidimos que os três finalistas também vão levar um imóvel”, explicou Aléxia Duffles, CMO da MRV, à EXAME.

O modelo combina desempenho nas provas, permanência no jogo e decisões estratégicas ao longo da edição. Por trás da mecânica está uma tese de marketing. Duffles chama de “ROI do arrepio” o efeito gerado quando histórias reais — como a de Samira — passam a traduzir o impacto do produto.

“É algo que nenhuma planilha substitui. Quando a pessoa fala que se livrou do aluguel, isso move quem está assistindo”, afirma a executiva. A lógica é ampliar o alcance da marca para além do público que já está buscando um imóvel.

Hoje, segundo a empresa, um em cada 100 brasileiros mora em unidades construídas pela MRV. O desafio, agora, é transformar escala em percepção. “É fazer a marca ser falada pelas pessoas, e não pela própria marca”, diz.

Os apartamentos são entregues por meio de uma carta de crédito, com valor de referência de R$ 270 mil, que pode ser usada em empreendimentos da companhia em diferentes cidades do país.

À EXAME, a CMO da MRV responde as principais dúvidas dos internautas.

Como o prêmio é entregue?

O imóvel não é entregue diretamente. O participante recebe uma carta de crédito, com valor de referência de R$ 270 mil, mencionada durante o programa.

O vencedor pode escolher qualquer imóvel?

Sim. O ganhador pode escolher qualquer unidade dentro do portfólio da MRV, seja um apartamento na planta ou já pronto para morar. Caso o valor ultrapasse a carta, a empresa pode avaliar a complementação com recursos próprios.

Quais são os tamanhos dos apartamentos?

As unidades seguem o padrão da companhia: geralmente dois quartos, com sala integrada à cozinha, distribuídos em 40 metros quadrados. O que varia é a planta, o acabamento e a estrutura do condomínio.

Onde ficam os imóveis? Dá para escolher a cidade?

Sim. O participante pode escolher a cidade onde deseja morar, desde que a MRV tenha empreendimentos no local. Durante o programa, a empresa apresentou cerca de 30 lançamentos em diferentes regiões.

Como foi definida a distribuição dos prêmios?

A estratégia previa a entrega de dez apartamentos ao longo da edição. A dinâmica foi desenhada com a Globo para manter a competitividade: não basta vencer provas — é preciso avançar no jogo, chegar ao Top 10 e ativar ações específicas dentro do programa.

Na prática, o prêmio imobiliário combina sorte, desempenho e permanência no reality.

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