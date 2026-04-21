BBB 26: Jonas torce por Ana Paula na final; veja quem os ex-participantes querem que vença

A final do Big Brother Brasil 26, que acontece nesta terça-feira, 21, também está sendo disputada fora da casa. Com o prêmio milionário cada vez mais perto, ex-participantes da temporada passaram a declarar publicamente para quem estão torcendo.

As manifestações revelam um cenário claro: Ana Paula Renault aparece como principal nome entre os apoios dos eliminados, enquanto Milena também reúne torcida importante na reta final.

Ana Paula lidera entre os apoios

Recém-eliminado, Leandro Boneco afirmou que está ao lado de Ana Paula. Durante participação no café da manhã com Ana Maria Braga, ele elogiou a trajetória da sister e a classificou como especialista em reality show.

Jonas Sulzbach, que rivalizou com Ana Paula dentro da casa, também surpreendeu ao declarar torcida pela jornalista. Em live no TikTok, ele afirmou que a sister foi para o confronto, não fugiu do jogo e, entre os que restaram, merece vencer.

Marciele, que viveu conflitos com Ana Paula durante a edição, seguiu na mesma linha. Segundo ela, tanto Ana Paula quanto Milena seriam vencedoras justas, mas sua torcida principal é para Ana Paula.

Henri Castelli, que deixou o programa logo no início por problemas de saúde, também demonstrou apoio. Em comentário recente nas redes sociais da participante, escreveu que espera abraçá-la no dia da final como campeã.

Brígido adotou um discurso mais cauteloso, mas também reconheceu a força da rival. Ao ser perguntado sobre sua torcida, disse que não falaria em preferência, porém Ana Paula merece ganhar pelo jogo que fez na temporada.

Milena também soma aliados

Milena aparece como segunda força entre os ex-participantes que já se posicionaram.

Jordana, que acumulou atritos com a recreadora ao longo do programa, afirmou após sair da casa que torce para ela conquistar o prêmio. Segundo a ex-sister, apesar das divergências, restaram apenas adversários no jogo e houve uma conexão recente entre as duas.

Gabriela também revelou apoio a Milena. Após a eliminação, destacou admirar a trajetória da sister, citando representatividade, dificuldades enfrentadas fora da casa e esforço pessoal para conquistar espaço.

Hoje é a grande final!

Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.