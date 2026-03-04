De Beatles à Taylor Swift: os artistas com mais músicas no topo da Billboard

Beatles, Mariah Carey, Rihanna e Taylor Swift estão entre os artistas que mais conquistaram músicas em 1º lugar na Billboard Hot 100, principal parada musical dos Estados Unidos. Ao longo de quase sete décadas, apenas 12 artistas conseguiram alcançar pelo menos 10 canções no topo do ranking, um marco raro na indústria musical.

Os Beatles lideram a lista histórica, com 20 músicas em primeiro lugar, seguidos por Mariah Carey, que soma 19 lideranças. Também aparecem entre os artistas com mais sucessos no topo nomes como Rihanna, Taylor Swift, Drake, Michael Jackson e Madonna, que marcaram diferentes períodos da música pop nas últimas décadas.

Criada em 1958, a Billboard Hot 100 já registrou mais de 32 mil músicas ao longo de sua história. Desse total, apenas 1.189 canções chegaram ao primeiro lugar, de acordo com dados atualizados até o último sábado, 28.

Os maiores recordistas da história

Os Beatles assumiram o recorde em 1965, quando ultrapassaram Elvis Presley no número de músicas no topo das paradas. Entre os sucessos que lideraram o ranking estão “I Want to Hold Your Hand”, “Hey Jude”, “Let It Be” e “Come Together”.

Já Mariah Carey é a artista solo com mais músicas em primeiro lugar. Entre seus principais hits estão “Vision of Love”, “Fantasy”, “We Belong Together” e o clássico natalino “All I Want for Christmas Is You”, que voltou ao topo da parada em diferentes anos desde 2019.

Artistas que quase chegaram ao top 10

Outros artistas também chegaram perto de entrar no grupo que soma 10 ou mais lideranças na parada musical.

Entre eles estão Ariana Grande, Bee Gees, Beyoncé, Elton John, Katy Perry, Paul McCartney e Usher, todos com nove músicas em primeiro lugar.

Também aparecem na sequência Justin Bieber, George Michael e The Rolling Stones, que acumulam oito hits no topo da Billboard Hot 100.

Um caso citado frequentemente é o de Elvis Presley, que teve grande sucesso antes da criação da Hot 100. Muitos de seus maiores clássicos, como “Hound Dog”, “Jailhouse Rock” e “Don’t Be Cruel”, foram lançados antes de 1958, quando a parada ainda não existia. Na era da Hot 100, o cantor registrou sete músicas em primeiro lugar.

Ranking dos artistas com mais músicas em 1º lugar na Hot 100

Veja quais artistas acumulam 10 ou mais hits no topo da Billboard Hot 100: