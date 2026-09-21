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Mercado Bitcoin ainda estuda aquisições e lançará ações tokenizadas

Corretora está atenta a oportunidades no setor de pagamentos com stablecoins

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17h43.

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A parceria com a exchange mexicana Bitso para migração de clientes não é o fim das ambições do Mercado Bitcoin (MB) para esta reta final do período para adequação regulatória. Em entrevista à EXAME, Roberto Dagnoni, CEO do 2TM, o grupo que controla o MB, afirmou que a corretora ainda busca novas oportunidades de fusões & aquisições em um mercado cada vez mais consolidado.

“Sempre fomos bastante ativos em M&A e estamos olhando para o mundo de pagamentos em oportunidades com uso de stablecoin, a exemplo de corredor Argentina-Brasil”, disse Dagnoni.

Na opinião do executivo, ainda há espaço de consolidação no mercado, conforme empresas menores são obrigadas a se juntarem ou serem incorporadas pelas maiores para poderem ficar em conformidade com os requisitos regulatórios do Banco Central.

“Buscamos algo que nos agregue componente de produto ou cobertura geográfica”, admitiu o executivo.

Ações tokenizadas e aporte da Tether

Dagnoni disse também que o MB continua focado na tokenização de ativos e pretende lançar em breve a possibilidade de negociação de ações de empresas, principalmente as dos Estados Unidos, em blockchain.

“Pretendemos entrar no mercado de ações tokenizadas muito em breve. Ter Apple, Nvidia e ETFs [fundos negociados em bolsa] para oferecer para os nossos clientes. E um produto interessante que vem na sequência é tokenizar essas rodadas pré-IPO”, destacou o CEO da 2TM.

Dagnoni comentou ainda que o investimento de R$ 100 milhões que o MB recebeu da maior emissora de stablecoins do mundo, a Tether, em julho foi apenas um dos aportes da rodada série C da corretora de criptomoedas brasileira, que segue captando recursos.

“O momento do aporte é oportuno, pois com a regulação chegando temos uma demanda grande de capital regulatório”, lembrou.

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