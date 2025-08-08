Malhação: por que série sucesso da Globo acabou depois de 27 temporadas?

Por 27 anos, a série Malhação, da TV Globo, foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira. Ao longo de suas 27 temporadas e 6.191 episódios, a série conquistou gerações de jovens, abordando temas sociais e culturais importantes e lançando diversos atores ao estrelato.

A trama, que inicialmente se apresentava como uma novela voltada para o público jovem, renovava seu elenco e seus enredos a cada temporada, mas um de seus personagens mais icônicos foi o adolescente Cabeção, interpretado por Sérgio Francisco Hondjakoff Mendonça.

A série foi idealizada por Andréa Maltarolli e Emanuel Jacobina como uma resposta ao sucesso de "Confissões de Adolescente", da TV Cultura.

A intenção era tratar do universo jovem de forma autêntica, sem didatismo. Inspirada nas séries americanas, a trama inicial foi estruturada em episódios semanais, compostos por cinco capítulos, todos entrelaçados por uma trama central que se estendia por toda a temporada. Durante suas quatro primeiras temporadas, a história se passava em uma academia fictícia localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, construída nos estúdios da Cinédia.

A evolução das temporadas

Com o tempo, Malhação foi se adaptando, ampliando seus cenários e suas temáticas para se aproximar ainda mais do público jovem.

Na quinta temporada, a série passou a contar com uma experiência interativa, transmitida ao vivo, com votações por telefone e chat online, mas o formato não agradou o público e foi rapidamente abandonado.

A partir da sexta temporada, o cenário da academia deu lugar a um colégio particular, o "Múltipla Escolha", e as tramas passaram a envolver mais as residências familiares dos personagens, o que trouxe mais possibilidades para os enredos dramáticos.

A série foi marcada por algumas temporadas emblemáticas, como a 15ª, que teve 324 capítulos e se destacou como a mais longa da produção. Já a 22ª temporada, intitulada Sonhos, abordou temas como muay thai e música, enquanto a 24ª temporada, chamada Viva a Diferença, teve grande destaque por tratar de questões sociais como autismo, LGBTfobia e assédio sexual. A última temporada, Vidas Brasileiras, que foi ao ar em 2019 e 2020, focou em temas de diversidade social.

'Malhação' no Emmy

Em termos de reconhecimento, Malhação não só impactou a televisão como também gerou produtos derivados, como sandálias, roupas e até uma revista mensal voltada ao público jovem, especialmente nos primeiros anos de sua exibição.

A série também foi indicada ao Emmy Internacional em várias ocasiões e, em 2018, foi premiada como Melhor Série pela Academia Internacional de Televisão. Além disso, teve um spin-off, Verão, um especial de transição entre as duas primeiras temporadas, que se passou em um acampamento de férias.

As maiores audiências da 'Malhação'

Malhação, durante seus 27 anos de exibição, teve diversas temporadas de grande sucesso de audiência. As três temporadas com as maiores médias de audiência no Ibope foram:

11ª Temporada (2004–2005)

Média de audiência : 32 pontos

Enredo : a história gira em torno de Gustavo, um jovem rico e guitarrista de banda, que sofre um acidente que deixa um colega em coma e é obrigado a prestar serviço comunitário no colégio Múltipla Escolha. Lá, ele conhece Letícia, uma bolsista engajada em causas sociais. Entre brigas e diferenças sociais, nasce um romance, que é ameaçado pelas armações da ex-namorada de Gustavo, Natasha, e seus companheiros de banda, Catraca e Felipe.

12ª Temporada (2005–2006)

Média de audiência : 32 pontos

Enredo : Bernardo, apaixonado por Betina, se envolve em um mal-entendido ciumento antes da viagem dela à Amazônia. Ao retornar, Betina o perdoa, mas durante o tempo em que ficaram afastados, Bernardo se envolve com Jaque, que acaba engravidando. O triângulo amoroso resultante testa a lealdade de Bernardo e os valores familiares, culminando em perdas e reatamentos de relacionamentos.

10ª Temporada (2003–2004)

Média de audiência: 30 pontos

Enredo: Victor e Luísa se apaixonam sem nunca ter se visto, pois se conheceram por meio de fotos trocadas. A amizade entre seus pais, Paulo, um jornalista, e Rômulo, técnico de informática, termina em tragédia quando Rômulo morre em um acidente. Victor, acreditando que Paulo é responsável pela morte de seu pai, acusa-o, o que complica o romance do casal, ainda afetado pelas intrigas da prima de Luísa, Carla.

Por que 'Malhação acabou?

Apesar do sucesso estrondoso inicialmente, a série foi encerrada em abril de 2020, após 27 anos no ar.

O encerramento de Malhação foi influenciado por uma combinação de fatores que impactaram sua continuidade na grade vespertina da Globo. Embora a série tivesse uma base de fãs fiel, a audiência não sustentava o bloco de programação da tarde, prejudicando a estratégia de grade horizontal da emissora. Após o término de um episódio, o público não permanecia sintonizado para a novela das 19h, o que fez com que a série se tornasse um "calcanhar de Aquiles" para a programação da Globo.

Além disso, a produção das novas temporadas exigia grandes investimentos em elenco, cenários e produção. Com a audiência estagnada e o aumento das pressões econômicas, tornou-se mais vantajoso para a Globo recorrer a temporadas anteriores ou ajustar sua programação para reduzir custos.

A pandemia de covid-19, que afetou a produção de todas as novelas em 2020, foi o fator decisivo para o fim da série. As gravações foram interrompidas e, com as limitações impostas pela crise sanitária, a emissora decidiu não retomar a produção, encerrando definitivamente a série. Dessa forma, Malhação se despediu de seus fãs.