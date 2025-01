Léo Batista, a voz marcante do jornalismo esportivo no Brasil, morre aos 92 anos

Léo Batista faleceu neste domingo, aos 92 anos, deixando um importante legado na comunicação brasileira. O jornalista estava internado no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para tratar um câncer no pâncreas descoberto após um quadro de desidratação e dor abdominal.

Ele deu entrada no hospital em 6 de janeiro. Os exames detectaram o tumor, que exigira internação na UTI da unidade ao longo dos últimos dias, mas ele não resistiu.

Léo teve quase 80 anos de carreira e participou de momentos marcantes na história do país, tanto na cobertura política, quanto na apresentação de grandes eventos esportivos.

Trajetória

Léo nasceu em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, em 22 de julho de 1932. O início da carreira foi ainda na adolescência, aos 15 anos, quando trabalhou no serviço de alto-falantes da cidade. Filho de italianos, ele foi descoberto em sua cidade natal e rapidamente conquistou espaços na comunicação.

Em 1952, depois de passar por diversas cidades do estado, chegou ao Rio de Janeiro, onde se tornou locutor do programa "O Globo no Ar", na Rádio Globo, e foi batizado de Léo Batista — uma referência ao nome de sua irmã, Leonilda. Em 1955, migrou para a televisão e passou a apresentar o Telejornal Pirelli na extinta TV Rio, cargo que ocupou por 13 anos. Ele foi o primeiro jornalista a anunciar, em 1954, o suicídio de Getúlio Vargas, pela Rádio Globo.

Embora fosse especializado em esportes, Léo sempre foi visto como um “coringa”. Ele foi convidado para a TV Globo em 1970, inicialmente para cobrir a Copa do Mundo do México, mas sua habilidade e versatilidade o levaram a substituir Cid Moreira no Jornal Nacional, o que selou sua trajetória na emissora. Léo se tornou o apresentador inaugural de programas como o Jornal Hoje (1971), Esporte Espetacular (1973) e Globo Esporte (1978).

Quarenta anos depois, na TV Globo, foi o responsável por comunicar a morte de Ayrton Senna, horas após o acidente em Ímola, na Itália.

Com mais de 50 anos de trajetória na TV Globo, Léo Batista se consagrou como um ícone do jornalismo esportivo. Cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas, e corridas de Fórmula 1, além de ter apresentado grandes programas da emissora e feito parcerias inusitadas, como com uma zebrinha, ao anunciar os resultados da loteria esportiva no Fantástico.

Seu Léo, como sempre foi carinhosamente chamado, se tornou inspiração para várias gerações de profissionais que aprenderam com ele, tendo contato direto, ou apenas sendo espectador de sua "voz marcante". Até sua morte, o apresentador era considerado o mais antigo da maior emissora do Brasil.