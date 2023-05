Datas comemorativas e os feriados de junho de 2023

Enquanto maio foi marcado por somente uma data comemorativa, o mês de junho é recheado de comemorações. Festa Junina, Corpus Christi, Dia dos Namorados e mais datas marcam o sexto mês do ano.

Destaca-se também o Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), o Dia do Cinema Brasileiro (19/06) e o Dia Internacional do Aperto de Mão (21/06). Veja a lista completa:

Feriados e datas comemorativas de junho de 2023

1º de junho: Dia da Imprensa, Dia da Primeira Transmissão de TV no Brasil

03 de junho: Dia Mundial da Bicicleta

05 de junho: Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Ecologia

08 de junho: Dia Mundial dos Oceanos, Dia do Citricultor

09 de junho: Dia da Imunização, Dia do Porteiro, Dia do Tenista

10 de junho: Dia da Língua Portuguesa, Dia da Marinha Brasileira, Dia do Educador Sanitário

12 de junho: Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, Dia do Correio Aéreo Nacional

13 de junho: Dia de Santo Antônio, Dia do Turista, Dia do Economista

14 de junho: Dia Mundial do Doador de Sangue

15 de junho: Dia do Paleontólogo, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

18 de junho: Dia do Químico, Dia da Imigração Japonesa

19 de junho: Dia do Cinema Brasileiro

20 de junho: Dia Mundial do Refugiado, Dia Internacional do Surf

21 de junho: Dia Internacional do Yoga, Dia da Mídia, Dia Universal Olímpico

22 de junho: Dia do Aeroviário

24 de junho: Dia de São João

25 de junho: Dia Mundial do Marinheiro, Dia do Imigrante

26 de junho: Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, Dia do Meteorologista

27 de junho: Dia Nacional do Progresso

28 de junho: Dia Internacional do Orgulho Gay, Dia da Renovação Espiritual

29 de junho: Dia de São Pedro, Dia de São Paulo, Dia do Papa, Dia do Pescador

30 de junho: Dia do Caminhoneiro

Tem feriado em junho?

Sim. Temos o feriado de Corpus Christi, no dia 8 de junho.