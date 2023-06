Parada LGBTQIA+ 2023 em SP: evento terá Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Pocah; confira as atrações

A 27ª Parada do Orgulho LGBT em São Paulo terá diversas atrações espalhadas pelo centro da cidade. Artistas como Pabllo Vittar, MC Rebeca, Pocah entre outros, são algumas das apresentações que contarão com 19 trios ao todo. O evento será no próximo domingo, 11, e é organizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP).

O tema este ano é: “Queremos políticas sociais para LGBT+ por inteiro e não pela metade”. A cada ano, a temática reflete algum ponto de atenção e reflexão, buscando mudanças concretas e maior conquista de direitos para a comunidade.

"A Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) quer gerar um marco histórico ao fazer com que o movimento, governos de diferentes níveis, empresas e sociedade em geral passem a dar atenção à população LGBT+ em grave situação social."

Confira a programação completa 27ª Parada LGBT 2023 de São Paulo

Trio 1 –Abertura - Organizações de Paradas do Orgulho LGBT+ do Brasil - Juan Guiã, Paulo Pringles

Trio 2 - Famílias LGBT+

Trio 3 – Prefeitura I - Artistas: Aristela

Trio 4 – Prefeitura II - Artista: Megam Scott

Trio 5 – Prefeitura III - Artista: Márcia Pantera

Trio 6 – HIV/AIDS - Artistas: Xênia Star, Luh Marinatti, Lorran Ciriaco

Trio 7 – Pessoas Aliadas - Artista:Filipe Catto

Trio 8 – Rede de Orgulho - Artista: Kauan Russell

Trio 9 – Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, Kellogg, Accor, Microsoft - Artistas: Brunelli, Juan Nym, Dj Zuba

Trio 10 – Lésbicas - Artistas: Ana Dutra e Laura Finochiaro

Trio 11 – Patrocinador Amstel - Artistas: Pabllo Vittar, Salete Campari, Dj Transalien

Trio 12 – Gays - Artistas: Fiakra, Tiago Cardoso, Gustavo Vianna e Douglas Penido

Trio 13 – Patrocinador VIVO - Artistas: Daniela Mercury, Agrada Gregos e Paulete Pink

Trio 14 – Bi+ - Artistas: PC, MC Soffia e Litta

Trio 15 – Patrocinador Mercado Livre e L'Oreal Groupe - Artistas: Majur, Thiago Pantaleão e Cris Negrini.

Trio 16 – Travesti/Trans - Artistas: Boombeat, Lorenzo Zimon e Nick Cruz

Trio 17 – Patrocinador: TERRA - Artistas: Urias, Grag Queen, Minhoqueens e Mama Darling

Trio 18 – Patrocinador: Sminorff - Artistas: Pocah, WD, DJ Heey Cat e Batekoo

Trio 19 - Encerramento Diretoria APOLGBT-SP- Artista: Bixarte, Luana Hansen e Tico Malagueta

Quem organiza a parada do orgulho LGBT+ de São Paulo?

O evento é organizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP)

Onde acontece a parada LGBT de SP?

A concentração da Parada LGBT 2023 será a partir das 10h na Avenida Paulista