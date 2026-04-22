Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Marina Sena e Juliano Floss namoram há quanto tempo? Finalista recebe mensagem da cantora

Brother ficou em 3º lugar no Big Brother Brasil e se emocionou com vídeo da companheira

Juliano Floss e Marina Sena: casal faz sucesso na internet e já está junto há mais de um ano. (Reprodução/Instagram)

Juliano Floss e Marina Sena: casal faz sucesso na internet e já está junto há mais de um ano. (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09h30.

A final do Big Brother Brasil 26, exibida na terça-feira, 21, chamou atenção pela ausência de Marina Sena, namorada do finalista Juliano Floss.

A artista não apareceu nos Estúdios Globo nem publicou mensagens durante a exibição, o que gerou questionamentos nas redes.

O episódio reacendeu o interesse sobre a relação do casal, que está junto há cerca de 1 ano e 9 meses.

Eles assumiram o namoro publicamente em julho de 2024, ao compartilhar fotos juntos durante uma viagem pela Europa.

Após a final, Juliano recebeu uma mensagem de vídeo da companheira através do Bate-Bapo BBB, apresentado por Ceci e Gil do Vigor. O finalista se emocionou ao ver os dois gatos que adotou junto com Sena.

Relação começou antes de virar pública

Antes da oficialização, já circulavam rumores desde abril de 2024, com registros e flagras indicando que os dois já estavam juntos. No reality, Juliano também mencionou que o relacionamento começou naquele ano.

Na final, o dançarino terminou em terceiro lugar, com 6,77% dos votos, atrás de Ana Paula Renault, campeã, e Milena Moreira, vice.

Horas antes do resultado, ainda dentro da casa, ele falou sobre o desejo de reencontrar a namorada após o confinamento. Apenas os pais do participante estiveram presentes no estúdio.

A cantora também se manifestou após o programa, na madrugada desta quarta-feira, 22, quando publicou mensagens nas redes sociais parabenizando Juliano pelo desempenho.

Dias antes da decisão, ela já havia comentado a trajetória do namorado, destacando a recepção positiva do público.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Da expulsão à vitória: conheça a trajetória de Ana Paula Renault, vencedora do BBB 26

No BBB 26, Ana Paula ganhou mais dinheiro do que Juliette e Davi Brito juntos

Por que Marina Sena não foi na final do BBB 26? Cantora namora Juliano Floss

Quem ganhou o Big Brother Brasil 26? Vencedora faturou maior prêmio da história do programa

Mais na Exame

Future of Money

Brasil aporta R$ 5,5 mi em semana otimista dos fundos cripto

Mercados

Inflação mais alta, menos cortes de juros: devo investir em IPCA+ ou Selic?

Mundo

Brasil quer oferecer 'terras raras verdes' à Europa, diz presidente da Apex

Pop

Da expulsão à vitória: conheça a trajetória de Ana Paula Renault, vencedora do BBB 26