BBB 26: Marina Sena e Juliano Floss namoram há quanto tempo? Finalista recebe mensagem da cantora

A final do Big Brother Brasil 26, exibida na terça-feira, 21, chamou atenção pela ausência de Marina Sena, namorada do finalista Juliano Floss.

A artista não apareceu nos Estúdios Globo nem publicou mensagens durante a exibição, o que gerou questionamentos nas redes.

O episódio reacendeu o interesse sobre a relação do casal, que está junto há cerca de 1 ano e 9 meses.

Eles assumiram o namoro publicamente em julho de 2024, ao compartilhar fotos juntos durante uma viagem pela Europa.

Após a final, Juliano recebeu uma mensagem de vídeo da companheira através do Bate-Bapo BBB, apresentado por Ceci e Gil do Vigor. O finalista se emocionou ao ver os dois gatos que adotou junto com Sena.

O Juliano aos prantos vendo a Marina Sena falando dele no #BBB26 ❤️ pic.twitter.com/71v9s8ixRz — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 22, 2026

Relação começou antes de virar pública

Antes da oficialização, já circulavam rumores desde abril de 2024, com registros e flagras indicando que os dois já estavam juntos. No reality, Juliano também mencionou que o relacionamento começou naquele ano.

Na final, o dançarino terminou em terceiro lugar, com 6,77% dos votos, atrás de Ana Paula Renault, campeã, e Milena Moreira, vice.

Horas antes do resultado, ainda dentro da casa, ele falou sobre o desejo de reencontrar a namorada após o confinamento. Apenas os pais do participante estiveram presentes no estúdio.

A cantora também se manifestou após o programa, na madrugada desta quarta-feira, 22, quando publicou mensagens nas redes sociais parabenizando Juliano pelo desempenho.

Dias antes da decisão, ela já havia comentado a trajetória do namorado, destacando a recepção positiva do público.