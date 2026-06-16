EA quer transformar games esportivos em nova vitrine para anunciantes

A Electronic Arts anunciou nesta segunda-feira, 15, a criação da EA Advertising, uma nova divisão para conectar marcas e anunciantes ao público de seus jogos. A iniciativa marca um movimento mais agressivo da empresa para disputar verbas publicitárias num momento em que o mercado busca novas formas de alcançar consumidores cada vez mais difíceis de impactar por meios tradicionais.

Segundo a companhia, a plataforma permitirá que marcas participem de experiências dentro e fora dos jogos, especialmente nos títulos esportivos da EA Sports, que reúnem milhões de jogadores ao redor do mundo todos os meses.

"Vimos uma grande oportunidade de começar a trazer mais dessas marcas que você normalmente vê em um ambiente esportivo de volta para o nosso jogo", disse Alex Dao, vice-presidente de publicidade e patrocínio da EA em uma entrevista recente.

Anúncios dentro do ambiente de jogo

De acordo com a Variety, a estratégia prevê a inserção de publicidade em locais considerados naturais para os jogadores, como placas de estádio, placares, transmissões simuladas e outros elementos visuais já presentes em eventos esportivos reais. A ideia é que as marcas façam parte do ambiente sem interromper a jogabilidade.

A empresa afirma que esses anúncios poderão ser atualizados em tempo real e adaptados de acordo com os objetivos de cada campanha, permitindo maior flexibilidade para os anunciantes.

Entre os exemplos recentes estão as parcerias com a Lowe’s e a Visa, que ajudaram a desenvolver experiências exclusivas em títulos como EA Sports FC e EA Sports College Football. Já a Mountain Dew, marca da PepsiCo, participa da "DEW University", uma equipe totalmente jogável criada especialmente para o EA Sports College Football 26.

Integrações e experiências patrocinadas

Além dos formatos tradicionais de publicidade, a EA pretende oferecer experiências personalizadas para marcas. Entre as possibilidades estão desafios patrocinados, conteúdos especiais, recompensas dentro dos jogos e itens exclusivos criados em parceria com empresas interessadas em se aproximar da comunidade gamer, segundo a Variety.

A companhia também anunciou o EA Sports Partner Program, programa que permitirá a criação de experiências integradas entre marcas, jogos, comunidades e eventos presenciais.

Mercado publicitário de olho nos games

De acordo com a empresa, seus jogos alcançaram mais de 120 milhões de jogadores por mês durante o ano fiscal de 2026. Já a divisão EA Sports movimenta centenas de milhões de usuários em franquias como EA Sports FC, Madden NFL e College Football.

A presença de publicidade em videogames não é novidade, mas costuma gerar debates entre os jogadores, principalmente quando envolve títulos vendidos a preço cheio.

Em 2020, a EA enfrentou forte reação da comunidade ao inserir anúncios da série "The Boys", da Amazon, em "UFC 4". O jogo, que havia sido vendido pelo preço cheio, passou a exibir propagandas durante os replays entre as lutas em uma atualização lançada após a estreia do título.

A mudança gerou insatisfação entre os jogadores, que argumentaram que o conteúdo publicitário não havia sido mencionado antes do lançamento nem durante o período de análises da imprensa. Diante da repercussão negativa, a empresa pediu desculpas publicamente e retirou os anúncios do jogo.

Desta vez, a companhia afirma que pretende priorizar formatos considerados menos invasivos e mais alinhados ao contexto esportivo dos jogos, apostando em elementos que já fazem parte da experiência de assistir ou participar de eventos esportivos reais.

Segundo Dao, a EA quer tornar a integração de publicidade em seus jogos mais rápida e eficiente. O executivo admitiu que, até agora, muitas parcerias exigiam projetos altamente personalizados, o que tornava o processo mais demorado e complexo.

Com a nova plataforma, os anunciantes terão acesso a ferramentas que permitem inserir, atualizar ou remover campanhas com mais facilidade, além de acompanhar resultados por meio de métricas de audiência e impacto. "Nosso objetivo é simplificar ao máximo essa experiência", afirmou.