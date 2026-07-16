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Turistas estrangeiros terão reembolso de impostos mais rápido e digital na China

A principal mudança é a modernização do sistema de reembolso por meio da troca eletrônica de informações entre notas fiscais e formulários de solicitação

CHINA - Muralha da China - turistas - turismo FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Leandro Fonseca/Exame)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 16 de julho de 2026 às 18h19.

A Administração Estatal de Tributação da China (STA) anunciou novas medidas para digitalizar o sistema de reembolso de impostos (tax refund) para turistas estrangeiros. As mudanças incluem a eliminação de documentos em papel, a integração do processo entre diferentes cidades, a ampliação do modelo de reembolso imediato e o início de projetos-piloto para compras realizadas em lojas online.

A principal mudança é a modernização do sistema de reembolso por meio da troca eletrônica de informações entre notas fiscais e formulários de solicitação. Com isso, turistas poderão realizar todo o processo de restituição de forma digital, sem apresentar documentos impressos.

Além da atualização tecnológica, a STA determinou que as autoridades fiscais locais orientem estabelecimentos credenciados e instituições responsáveis pelos reembolsos para garantir a integração do novo sistema em todas as etapas.

Reembolso imediato poderá ser concluído em diferentes cidades

A partir de 1º de setembro de 2026, o programa "Compre Agora, Receba o Reembolso Imediatamente" (Buy Now, Refund Now) permitirá que parte do processo seja realizada de forma remota.

Quando a loja emitir o formulário de reembolso, bastará enviar o documento de identidade do turista para análise online pela autoridade tributária da cidade onde a compra foi realizada. Depois, no ponto de saída da China, a conferência ficará restrita à verificação da identidade do viajante e à conclusão da restituição.

Compras online entram em fase de testes

A Administração Tributária também iniciou projetos-piloto para incluir compras feitas em lojas virtuais no programa de reembolso de impostos.

Empresas integradas à plataforma digital Natural System (NS) poderão vender produtos elegíveis pela internet e oferecer todo o processo de restituição de forma online. Cada administração tributária provincial poderá selecionar entre uma e duas empresas para participar da fase inicial do projeto, desde que atendam aos requisitos do programa.

Outra medida prevista é a criação de um QR Code nacional para centralizar os serviços de reembolso. Ao escanear o código, turistas estrangeiros poderão informar seus dados, solicitar a restituição e acompanhar o andamento do processo pela internet.

China reforça combate a fraudes

As novas medidas também incluem ações para fortalecer o controle sobre o programa de reembolso de impostos. Segundo a STA, o governo intensificará a fiscalização para coibir práticas como compras realizadas por terceiros em nome de turistas, reintrodução ilegal de mercadorias no mercado chinês e outras fraudes relacionadas ao benefício.

Estabelecimentos envolvidos nessas irregularidades terão o credenciamento para operar no programa cancelado e poderão sofrer as sanções previstas na legislação chinesa.

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