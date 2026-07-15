Bellingham provocou Messi, que 'respondeu' no campo: a reação das redes

Além da disputa pela bola, Inglaterra e Argentina protagonizaram uma partida marcada por fmomentos de tensão. Ao longo dos 90 minutos, faltas, discussões e provocações entre atletas das duas seleções chamaram a atenção. Entre os episódios mais comentados esteve o desentendimento envolvendo Jude Bellingham e Lionel Messi.

A cena aconteceu quando os ingleses ainda venciam por 1 a 0, graças ao gol marcado por Anthony Gordon. Após um choque entre Elliot Anderson e Enzo Fernández no meio-campo, os dois camisas 10 se aproximaram para tentar controlar a situação.

O Messi com o Bellingham kkkkkkkkkk pic.twitter.com/MmqspycCl5 — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) July 15, 2026

Depois que os ânimos foram contidos, Bellingham dirigiu algumas palavras a Messi, que respondeu de forma irônica, balançando a cabeça antes de se afastar.

Aqui o Messi decidiu que a eliminação do Bellingham seria da forma mais cruel kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/9PeRKB5rOC — PES MIL GRAU (@Pesgrau) July 16, 2026

O lance rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde torcedores comentaram a troca de provocações entre as principais estrelas das equipes. Muitos brincaram que a atitude de Bellingham serviu como motivação extra para Messi, que mais tarde distribuiu duas assistências decisivas na vitória de virada da Argentina por 2 a 1.