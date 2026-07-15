Esporte

Fase de grupos copa 2026

Bellingham provocou Messi, que 'respondeu' no campo: a reação das redes

Partida foi marcada por muita tensão e novamente registrou uma virada dos atuais campeões

Os dois craques de Argentina e Holanda se encaram durante partida da semifinal da Copa do Mundo (Will Oliver/EFE)

Os dois craques de Argentina e Holanda se encaram durante partida da semifinal da Copa do Mundo (Will Oliver/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 23h11.

Além da disputa pela bola, Inglaterra e Argentina protagonizaram uma partida marcada por fmomentos de tensão. Ao longo dos 90 minutos, faltas, discussões e provocações entre atletas das duas seleções chamaram a atenção. Entre os episódios mais comentados esteve o desentendimento envolvendo Jude Bellingham e Lionel Messi.

A cena aconteceu quando os ingleses ainda venciam por 1 a 0, graças ao gol marcado por Anthony Gordon. Após um choque entre Elliot Anderson e Enzo Fernández no meio-campo, os dois camisas 10 se aproximaram para tentar controlar a situação.

 

Depois que os ânimos foram contidos, Bellingham dirigiu algumas palavras a Messi, que respondeu de forma irônica, balançando a cabeça antes de se afastar.

 

O lance rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde torcedores comentaram a troca de provocações entre as principais estrelas das equipes. Muitos brincaram que a atitude de Bellingham serviu como motivação extra para Messi, que mais tarde distribuiu duas assistências decisivas na vitória de virada da Argentina por 2 a 1.

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