Corujão do Cine Marquise terá estreia de 'Tipos de Gentileza' e madrugada com Yorgos Lanthimos

O tradicional Corujão do Cine Marquise vai voltar em agosto — e em grande estilo. Depois de exibir uma madrugada da A24, com "O Homem do Sonho", "Vidas Passadas" e "Garra de Ferro", o cinema exibe mais uma trinca de sucessos do cineasta grego Yorgos Lanthimos, com filmes premiados: "Pobres Criaturas", vencedor de quatro estatuetas do Oscar, "A Favorita" e "Tipos de Gentileza", reconhecido no Festival de Cannes e com estreia marcada no Brasil para o dia 22 de agosto.

O cinema rememora o legado do diretor, que já é considerado clássico por muitos cinéfilos. Os três filmes serão exibidos no dia 23 de agosto, na sala 1 do Cine Marquise, que conta com sistema de som Dolby Atmos.

Como funciona o Corujão do Cine Marquise

O Corujão do Cine Marquise acontece algumas vezes ao ano e junta sempre três filmes com exibição durante a madrugada. O primeiro começa por volta das 21h e o último termina lá pelas 5h do dia seguinte. A pré-venda para as sessões terá início na próxima quinta-feira, 8 de agosto, às 21 horas, através do site oficial do cinema.

O Cine Marquise Paulista fica localizado dentro do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073.

O sucesso de Yorgos Lanthimos

Reconhecido pela Academia, o cineasta grego chacoalhou o cinema mundial com suas propostas excêntricas, críticas e surrealistas. Como diretor, Lanthimos já recebeu quatro indicações ao Oscar, muito embora nunca tenha levado uma estatueta para casa.

Seus filmes, no entanto, são mais "queridinhos" da Academia. Em 2019, com "A Favorita", Lanthimos conquistou nove indicações ao Oscar e levou a estatueta de melhor atriz, com a reconhecida Olivia Colman. Em 2023, o diretor emplacou Emma Stone como protagonista em "Pobres Criaturas", indicado em 11 categorias. Ele terminou a noite de premiação com quatro prêmios, por Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Design de Produção, Melhor Maquiagem e Penteado e Melhor Figurino.

Neste ano, Yorgos chegou ao Festival de Cannes com o seu controverso “Tipos de Gentileza”. O filme, que tem estreia marcada para 22 de agosto no Brasil, conta mais uma vez com o protagonismo de Emma Stone e gira em torno de três personagens: um homem sem escolha que tenta assumir o controle de sua própria vida; um policial tentando lidar com o fato de sua esposa, que havia desaparecido no mar, ter retornado e parecer outra pessoa; e uma mulher determinada a encontrar uma pessoa específica com uma habilidade especial, destinada a se tornar uma poderosa líder espiritual.

Veja as sinopses dos filmes

“Pobres Criaturas”

A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação. Para completar, o elenco ainda conta com nomes como Mark Ruffalo, Willem Dafoe e Margaret Qualley. Conhecido por trazer questões humanas de formas “estranhas” e em narrativas provocativas, Yorgos recebeu 11 indicações ao Oscar com seu filme.

Duração: 141 minutos

“A Favorita”

Na Inglaterra do século 18, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes essa oportunidade única.

Duração: 120 minutos

“Tipos de Gentileza”

A trama gira em torno de três personagens. Um homem sem escolha que tenta assumir o controle de sua própria vida; um policial que está alarmado porque sua esposa desapareceu no mar e ao voltar, parece uma pessoa diferente; e uma mulher determinada a encontrar alguém específico, com uma habilidade específica, que esteja destinado a se tornar um líder espiritual prodigioso.

Duração: 164 minutos