'Pobres Criaturas': veja onde assistir ao filme que pode levar o maior prêmio do Oscar de 2024

Na corrida dos favoritos ao Oscar de 2024, aparece um trabalho do diretor Yorgos Lanthimos, que tem como protagonista Emma Stone, já vencedora da premiação pelo papel em "La La Land". A atriz, acompanhada do cineasta grego, agora concorre de novo com "Pobres Criaturas" ("Poor Things", no título original), indicado em 11 categorias.

O filme é o segundo no ranking dos mais indicados ao Oscar, atrás somente de "Oppenheimer" (13 indicações), de Christopher Nolan, e a frente de "Assassino da Lua das Flores", de Martin Scorcese (10 indicações).

A expectativa para as estatuetas de "Pobres Criaturas" é alta, posto que o filme já coleciona uma porção de prêmios, incluindo dois do Globo de Ouro, cinco do BAFTA e o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza.

Qual é a história de 'Pobres Criaturas'?

O filme se passa na década de 1930 e 1940 e conta a história de Bella Baxter (Emma Stone), trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter (Willen Dafoe). Querendo ver mais do mundo, ela foge com o advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação.

Onde assistir 'Pobres Criaturas'?

O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros desde 1º de fevereiro.

Qual é a classificação indicativa de 'Pobres Criaturas'?

O filme é indicado para maiores de 18 anos por possuir cenas de sexo explícito, violência e uso de drogas ilícitas.

Qual a duração de 'Pobres Criaturas'?

O filme tem 2 horas e 21 minutos.

Quem está no elenco de 'Pobres Criatura'?

Fazem parte do elenco, além de Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Christopher Abbot e Margaret Qualley. Yorgos Lanthimos assina como diretor e Tony McNamara como roteirista.

