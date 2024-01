Corujão da A24 terá “O Homem dos Sonhos”, “Vidas Passadas” e “Garra de Ferro”; veja data e ingressos

Em ritmo de premiações no cinema, várias das produções que foram lançadas no cinema ano passado — mas somente no exterior — estão chegando aos cinemas brasileiros. Muitas delas, indicadas ao Globo de Ouro, BAFTA e Critics Choice Awards, também estão listadas na lista de pré-finalistas aos indicados do Oscar 2024. É o caso de "Vidas Passadas", por exemplo, do estúdio A24.

Para os cinéfilos que já querem começar a "Maratona do Oscar" — que consiste em assistir a todos os indicados e possíveis indicados —, o Cine Marquise e a California Filmes começaram o ano dispostos a facilitar o processo. No dia 26 de janeiro será exibido o Corujão A24, com filmes inéditos da produtora mais queridinha do mercado atualmente. A data marca a estreia de “Vidas Passadas” e exibe, com exclusividade, a pré-estreia de “O Homem dos Sonhos” e “Garra de Ferro”.

Os filmes do Corujão A24 serão exibidos na sala 1 do Cine Marquise, que possui a única tela perolizada do hemisfério Sul, possibilitando ver a imagem com mais cor e brilho e com sistema completo Dolby Atmos, com 48 canais de saída de áudio.

Quando vai ser o Corujão da A24?

O evento acontece no dia 26 de janeiro, uma sexta-feira, a partir das 22h. Os ingressos podem ser adquiridos no site do cinema ou na bilheteria, localizada dentro do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

Quanto custam os ingressos do Corujão da A24?

Os ingressos podem ser adquiridos no site do cinema. Para poltronas comuns, o valor é de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Para poltronas premium, mais confortáveis, o valor varia entre R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

O valor dos ingressos é apenas válido para bilheteria física. Para compras online é acrescido o valor de uma taxa de serviço.

Quem é a A24?

Depois do sucesso de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, vencedor do Oscar de 2023, “Midsommar”, “A Bruxa”, “Lady Bird”, “Ex Machina”, a produtora A24 não para de crescer e promete muitas surpresas para o ano de 2024. Recentemente, foram responsáveis pela restauração em 4K do filme “Stop Making Sense” para celebrar os 40 anos do grupo Talking Heads.

'Vidas Passadas'

Sinopse: Nora e Hae Sung são dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram por uma semana enquanto confrontam noções do amor e destino.

'O Homem dos Sonhos'

Sinopse: O Homem dos Sonhos é um filme de comédia que acompanha Paul Matthews (Nicolas Cage), um pai de família infeliz que, misteriosamente, começa a ser visto por milhões de estranhos em seus sonhos. Porém, uma hora, as aparições começam a se transformar em um grande pesadelo, e Paul deverá enfrentar as consequências de seu inesperado estrelato.

'Garras de Ferro'

Sinopse: The Iron Claw conta sobre a dinastia de luta livre Von Erich. A família comemorou grandes sucessos nos esportes de espetáculo, mas também sofreu grandes derrotas. Três dos filhos do Patriarca Jack cometeram suicídio durante suas carreiras.