Pop

Copa do Mundo e Super Bow: a trajetória de Shakira nos palcos esportivos

Cantora marcou presença em grandes torneios e eventos esportivos internacionais com performances memoráveis

A cantora Shakira durante apresentação na final da Copa do Mundo de 2010 (Clive Mason/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09h58.

A cantora colombiana Shakira tem um histórico consolidado de apresentações em eventos esportivos de grande porte. Seus shows marcaram cerimônias de encerramento e aberturas de torneios internacionais, conquistando o público mundial.

Ao longo da carreira, a artista já soma participações em eventos como Copas do Mundo, Super Bowl e Copa América, levando seus sucessos para milhões de espectadores.

Relembre as apresentações da cantora colombiana no país.

Shows da Shakira em eventos esportivos

Entre as passagens mais marcantes de Shakira no mundo esportivo, destacam-se:

  • Copa América 2024 – Cerimônia de encerramento no Hard Rock Stadium, Miami Gardens. A artista apresentou “Hips Don’t Lie”, “TQG” e “La Punteria”, esta última em colaboração com Cardi B.
  • Copa do Mundo 2006 (Alemanha) – Cerimônia de encerramento com uma versão especial de “Hips Don’t Lie”.
  • Copa do Mundo 2010 (África do Sul) – Apresentação do hino oficial “Waka Waka”, que se tornou um dos mais lembrados da história do torneio.
  • Copa do Mundo 2014 (Brasil) – Performance de “Dare (La La La)”, versão adaptada com o artista brasileiro Carlinhos Brown, conhecida como “La La La (Brazil 2014)”.
  • Super Bowl 2020 – Show no intervalo do evento ao lado da cantora Jennifer Lopez, marcando uma das performances mais icônicas do campeonato.

Além das apresentações esportivas, Shakira segue sendo cotada para shows e eventos de grande porte em diversas partes do mundo. No Brasil, rumores recentes apontaram possível participação da cantora no evento Todo Mundo no Rio, na praia de Copacabana.

Acompanhe tudo sobre:ShakiraShows-de-músicaCopa do MundoSuper Bowl

