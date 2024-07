Quanto Shakira ganhou para fazer o show da final da Copa América?

O Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, foi palco de um evento memorável na final da Copa América de 2024 entre Argentina e Colômbia. Além da disputa esportiva, a noite contou com grandes apresentações musicais que enriqueceram ainda mais a atmosfera do estádio.

A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921

Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8

O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019

O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada

Programada para começar às 21h, a partida foi adiada por 1h22 devido a problemas no acesso dos torcedores ao local. Na cerimônia de abertura, Abel Pintos e Karol G cantaram os hinos nacionais, enquanto Shakira comandou o show do intervalo. As informações são do Marca.

Conhecida por seus sucessos globais e apresentações impactantes, Shakira trouxe uma seleção de suas músicas mais famosas para animar o público presente e os espectadores em todo o mundo. Além de sua performance, o que mais chamou atenção foi o valor que a cantora recebeu por seu show.

Valor do cachê de Shakira

Segundo o jornalista Juan Etchegoyen, em seu programa Mitre Live, Shakira recebeu 2 milhões de dólares pela apresentação (R$ 10,9 milhões). Etchegoyen ressaltou que a Conmebol destina grandes quantias para a organização do evento, o que se justifica pelo enorme retorno financeiro proporcionado pelo futebol.

A prática de contratar artistas renomados para eventos esportivos de grande porte é comum e visa aumentar a visibilidade e atratividade do evento. A participação de Shakira, uma artista de projeção internacional, certamente agregou valor à final da Copa América, atraindo ainda mais atenção para a partida.

A Argentina saiu vencedora, conquistando o título ao derrotar a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação. A final foi repleta de emoção e tensão, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. A vitória foi celebrada intensamente pela equipe argentina, que demonstrou determinação e esforço ao longo do torneio.

Foi o primeiro show do intervalo da história do torneio de seleções. Nos Estados Unidos, a Conmebol criou um evento parecido com o Super Bowl da NFL. O intervalo foi prolongado dos 15 minutos habituais para 25 minutos.