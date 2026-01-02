Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Filha de ator vencedor do Oscar é encontrada morta em hotel de luxo

Victoria Jones tinha 34 anos e atuou ao lado do pai em MIB

Victoria ao lado do pai, que venceu já venceu o Oscar pelo filme O Fugitivo (Divulgação)

Victoria ao lado do pai, que venceu já venceu o Oscar pelo filme O Fugitivo (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09h18.

Última atualização em 2 de janeiro de 2026 às 09h37.

Victoria Jones, filha do ator americano Tommy Lee Jones, foi encontrada morta na madrugada de 1º de janeiro em um hotel de luxo em San Francisco, nos Estados Unidos. Ela tinha 34 anos. Segundo as autoridades locais, não há indícios de crime até o momento, e a causa da morte será determinada pelo Instituto Médico Legal.

Nascida em 21 de abril de 1987, em Camp LeJeune, na Carolina do Norte, Victoria Kafka Jones teve uma breve carreira como atriz na infância. Atuou ao lado do pai em MIB: Homens de Preto II (2002) e no filme “Os Três Enterros de Melquiades Estrada” (2005), dirigido por Tommy Lee Jones. Também participou da série “One Tree Hill: Lances da Vida” e do longa “Dívida de Honra” (2014).

Circunstâncias da morte

A polícia de San Francisco foi acionada às 3h14 para atender a uma emergência médica no hotel Fairmont, localizado no bairro Nob Hill. Victoria foi encontrada desacordada no corredor do 14º andar e morreu no local, após tentativas de reanimação feitas por funcionários e equipes de emergência. A identidade só foi confirmada após notificação formal do legista à família.

De acordo com a imprensa americana, um hóspede alertou a equipe do hotel ao encontrar Victoria caída, acreditando inicialmente que ela estivesse desmaiada. A polícia informou que não encontrou sinais de violência nem indícios de uso de drogas, e descartou suspeita de suicídio. Ainda não está claro se Victoria era hóspede do hotel ou como chegou ao andar onde foi localizada.

Vida pessoal e relação com o pai

Victoria era filha de Tommy Lee Jones com sua segunda esposa, Kimberlea Cloughley, com quem o ator foi casado entre 1981 e 1996. Ela tinha um irmão, Austin Jones, de 43 anos. Ao longo da vida adulta, manteve aparições pontuais ao lado do pai em eventos públicos, como no Festival Internacional de Cinema de Tóquio, em 2017, quando Jones presidiu o júri da competição internacional.

Durante a divulgação de “Os Três Enterros de Melquiades Estrada”, o ator elogiou o talento da filha: “Ela é uma boa atriz, tem a carteira do sindicato dos atores e fala espanhol de forma impecável. Quando era bebê, pedi à babá que falasse com ela em espanhol”, disse em entrevista.

Tommy Lee Jones, hoje com 79 anos, é vencedor do Oscar e do Globo de Ouro por “O Fugitivo” e construiu uma carreira marcada por filmes como “JFK – A Pergunta que Não Quer Calar”, “Onde os Fracos Não Têm Vez”, “Lincoln” e a franquia “MIB”. Victoria deixa o pai, a mãe e o irmão.

Acompanhe tudo sobre:Cinema

Mais de Pop

Bancos abrem dia 2 de janeiro? Entenda se hoje é feriado

Calendário 2026: veja todos os feriados e pontos facultativos do ano

Ex-BBB Paulinha acerta quina da Mega da Virada e provoca Caixa

BBB 26: que horas estreia o programa?

Mais na Exame

Mundo

Os 10 países mais felizes do mundo em 2025, segundo ranking global

Negócios

Sua startup quer captar em 2026? Maior investidora-anjo do Brasil dá 5 dicas

Mercados

Das 7 Magníficas, uma se destacou em 2025 — e não foi a Nvidia

Pop

Bancos abrem dia 2 de janeiro? Entenda se hoje é feriado