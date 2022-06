Confira 5 séries de dramas policiais para ver nesse Corpus Christi

Gênero amado por muitos, as séries policiais fazem muito sucesso nas plataformas de streaming. Nada mais prende o telespectador do que histórias cercadas de ação e suspense. Desde séries bem humoradas como Brooklyn 99 até Only Murders in The Building, os catálogos das plataformas de streaming estão recheados de opções.

Alguns roteiros são construídos a partir do apelo de desvendar um caso, geralmente envolvendo o espectador na história da vítima. Outras produções focam em humanizar os policiais envolvidos, tornando-se um dos personagens principais. Confira algumas séries para maratonar no feriado de Corpus Christi:

The Flight Attendant - HBO MAX (2020)

The Flight Attendant ("A Comissária de bordo") conta a história da comissária Cassandra Bowden, que após um encontro casual com o passageiro Alex Sokolov (Michiel Huisman), acorda de ressaca em um quarto de hotel em Dubai, com o cadáver dele deitado ao lado dela.

Nesta segunda temporada, Cassandra passa a trabalhar na CIA como informante, mas acaba por se envolver demais em um dos casos, gerando sérias consequências.

A Escada - HBO MAX (2022)

The Staircase (“A Escada”) acompanha a história de Michael Peterson (Colin Firth), escritor de suspense que foi acusado de matar brutalmente a própria esposa Kathleen Peterson (Toni Collete).

A trama é baseada numa história real que aconteceu em 2001. Michael liga para polícia avisando que sua mulher havia sofrido um acidente, porém as investigações constataram que ela foi espancada até a morte. Diversos segredos de família foram desenterrados, incluindo a possibilidade de infidelidade, e a cada nova informação o público foi descobrindo que o casamento de Michael e Kathleen estava longe de ser perfeito.

Reacher - Amazon Prime Video (2022)

A história de Reacher é sobre o veterano do exército Jack Reacher (Alan Ritchson) que decidiu percorrer o país em busca de uma nova carreira. O ex-soldado então começa a trabalhar como investigador freelancer, onde sua função é examinar situações mais suspeitas e perigosas.

Reacher então chega à um pequena cidade onde várias mortes começam a ocorrer. Ele então acaba se tornando o principal suspeito e precisa provar sua inocência.

Anatomia de um escândalo - Netflix (2022)

Nesta série baseada no livro escrito por Sarah Vaughan, Anatomy Of Scandal ("Anatomia de um escândalo), conta a história de escândalos que envolvem a elite no Reino Unido. Sophie WhiteHouse (Sienna Miller) é casada com James (Rupert Friend), uma figura pública bem sucedida.

Tudo muda quando James decide contar alguns deslizes ocorridos com ele. O casa então percebe que o mundo perfeito em que viviam, parece uma mentira. Sophie passa a questionar a respeito de James, buscando saber se realmente conhece o marido.

Only Murders in the Building - Star + (2022)

Only Murders in the Building conta a história de três estranhos que compartilham uma obsessão pelo gênero true crime e que, de repente, se veem envolvidos em um crime na vida real.

Quando uma morte horrível ocorre dentro de seu exclusivo prédio de apartamentos no Upper West Side, o trio – formado por Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) – começa a suspeitar de assassinato e usa seu conhecimento de true crime para investigar o caso.

