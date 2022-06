Round 6 da vida real: Netflix abre inscrições para maior reality show da história

A Netflix confirmou nesta terça-feira, 14, que produzirá o programa "Round 6: O Desafio", um super reality Show inspirado na série sul-coreana mais assistida em 2021.

Segundo a Variety, a informação foi confirmada pela chefe de TV global da Netflix, Bela Bejaria. De acordo com o streaming, "Squid Game: The Chellenge" (título original em inglês) será a maior competição televisionada de todos os tempos.

Em referência à série, serão 456 jogadores competindo pelo prêmio astronômico de 4,56 milhões de dólares.

“Squid Game conquistou o mundo com a cativante história e imagens icônicas do diretor Hwang. Somos gratos por seu apoio enquanto transformamos o mundo ficcional em realidade nesta enorme competição e experimento social”, disse Brandon Riegg, vice-presidente de séries sem roteiro e documentários da Netflix, à Variety. “Os fãs da série dramática estão em uma jornada fascinante e imprevisível, enquanto nossos 456 participantes do mundo real navegam na maior série de competição de todos os tempos, cheia de tensão e reviravoltas, com o maior prêmio em dinheiro no final", afirmou.

Obviamente, diferente da série que ganhou o mundo no ano passado, o reality da Netflix não irá matar nenhum participante.

Para levar o prêmio, os competidores jogarão uma série de jogos inspirados na série, além de novos desafios.

Assim como na série, as provas testarão as estratégias, alianças e caráter dos competidores.

A Netflix informou que o recrutamento para a série já está aberto a falantes de inglês de qualquer país do mundo.

Ao todo, o reality terá 10 episódios e será filmada no Reino Unido.

Os interessados em participar do reality podem conferir os detalhes no site da Netflix.

