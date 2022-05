Only Murders in the Building: trailer da nova temporada é divulgado

A série de sucesso do streaming Hulu, "Only Murders in the Building", acaba de divulgar o trailer oficial da segunda temporada da série, que vai ao ar no dia 28 de junho.

No Brasil, o serviço de streaming que oferece a série é o Star+.

A temporada marca a estreia de Cara Delevigne na série, que é estrelada por Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. Veja o trailer oficial:

Sobre o que é Only Murders in the Building?

Only Murders in the Building conta a história de três estranhos que compartilham uma obsessão pelo gênero true crime e que, de repente, se veem envolvidos em um crime na vida real. Quando uma morte horrível ocorre dentro de seu exclusivo prédio de apartamentos no Upper West Side, o trio – formado por Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) – começa a suspeitar de assassinato e usa seu conhecimento de true crime para investigar o caso. Mas não demora para que o trio perceba que um assassino pode estar vivendo entre eles e que, portanto, estão em perigo. Agora, eles vão ter de correr para decifrar as pistas e descobrir a verdade – antes que seja tarde demais.