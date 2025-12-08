Netflix assume dívida de US$ 59 bilhões para comprar Warner

A Netflix anunciou a aquisição dos ativos de estúdio e streaming da Warner Bros. Discovery — incluindo HBO, HBO Max e o catálogo de filmes da Warner — por um valor de mercado de US$ 82,7 bilhões.

Para viabilizar a operação, a empresa contratou um empréstimo-ponte de US$ 59 bilhões, com financiamento fornecido por Wells Fargo, BNP e HSBC.

Esse valor coloca o financiamento entre os maiores já registrados no mercado global de empréstimos. A única operação maior foi em 2015, quando a Anheuser-Busch InBev contratou US$ 75 bilhões para adquirir a SABMiller.

Os maiores empréstimos para aquisições

Outros empréstimos-ponte de grande escala incluem:

US$ 61 bilhões em 2013, para a Verizon comprar a participação da Vodafone na Verizon Wireless

US$ 49 bilhões em 2017, pela CVS na compra da Aetna

US$ 29 bilhões em 2024, da Mars para aquisição da Kellanova

US$ 28 bilhões pela Broadcom para financiar a compra da VMware

US$ 20 bilhões pela Abbott Laboratories para adquirir a Exact Sciences , em 2025

US$ 19 bilhões pela Keurig Dr Pepper, também em 2025, na compra da JDE Peet’s

Como a Netflix foi do DVD porta a porta à dominação global do entretenimento

O que está em jogo?

A compra da Warner é uma mudança estratégica significativa para a Netflix, que até então se manteve focada na criação de conteúdo original e na expansão de sua base de assinantes.

Com a aquisição da WBD, a Netflix ganha acesso a um catálogo vasto e valioso, incluindo franquias de peso como Harry Potter, Game of Thrones, DC Comics, além dos títulos renomados da HBO, como The Sopranos e Succession. A Warner Bros. Studios, com suas capacidades de produção física e portfólio de conteúdo vasto, fortalece ainda mais a posição da Netflix no mercado global.

Mas o processo de venda não foi — e não será — simples. Desde outubro, a Warner estava aberta a propostas, após recusar três ofertas consecutivas da Paramount, que também estava interessada na aquisição. A Paramount acusou a WBD de favorecer a Netflix no processo de venda e de conduzir um leilão “viciado”.

Embora a Paramount tenha argumentado que sua proposta seria mais favorável aos reguladores, a Netflix se manteve firme, e ofereceu não apenas uma quantia significativa por ação, mas também uma taxa de rescisão de US$ 5 bilhões caso o acordo não seja aprovado pelos reguladores.

Os desafios regulatórios

O maior obstáculo que ainda paira sobre o acordo é a questão regulatória. A fusão entre duas das maiores plataformas de streaming do mundo — Netflix e HBO Max — pode levantar questões antitruste, especialmente em mercados como os Estados Unidos e a União Europeia.

O mercado de streaming já está altamente aquecido há anos, e a concentração de poder nas mãos de uma única empresa pode ser vista como prejudicial aos consumidores, o que atraíria a atenção das autoridades reguladoras.

A Netflix comprou a Warner. E agora, HBO Max?

As autoridades antitruste, tanto nos EUA quanto na Europa, provavelmente examinarão de perto a combinação de dois gigantes do entretenimento. A Paramount, em uma tentativa de bloquear o acordo, insistiu que a fusão entre a Netflix e a Warner representaria uma ameaça ao mercado, argumentando que tal união poderia resultar em uma monopolização do setor de streaming.

O impacto no mercado de entretenimento

Se o acordo for aprovado, a Netflix não apenas consolidaria sua liderança no mercado de streaming, mas também se tornaria uma das maiores potências da indústria de conteúdo e distribuição.

A aquisição traria para a plataforma um portfólio de propriedade intelectual que rivaliza com o de qualquer outra empresa no setor, incluindo a Disney e a Amazon. A Netflix também ganharia acesso a uma vasta infraestrutura de produção e distribuição, o que permitiria à empresa expandir ainda mais sua presença global.

A Warner, por outro lado, resolveria seus problemas financeiros, que se agravaram desde a fusão entre WarnerMedia e Discovery em 2022. A empresa perdeu quase 60% de seu valor de mercado e teve um prejuízo contábil de US$ 9,1 bilhões no ano anterior. A venda para a Netflix seria uma maneira de aliviar esses desafios financeiros e garantir a continuidade de suas operações.

A aquisição da Warner também colocaria a Netflix em uma posição mais forte no mercado de franquias e merchandising, com grandes IPs como Harry Potter e DC Comics, áreas nas quais a Netflix ainda está buscando expandir suas operações. A empresa poderia, por exemplo, explorar oportunidades de parques temáticos, merchandising e até mesmo jogos, diversificando ainda mais suas fontes de receita.

Mas a Netflix já comprou a Warner?

O processo ainda não está concluído, e há muitos passos a serem dados antes que o acordo se concretize.

A Netflix terá que navegar pelas questões regulatórias e garantir que a transação seja aprovada pelos órgãos responsáveis. Além disso, o valor da proposta e a taxa de rescisão de US$ 5 bilhões oferecem um sinal claro de que a empresa está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para concretizar a aquisição.

Para os fãs de conteúdo e para os investidores do setor de entretenimento, o acordo pode reconfigurar o mercado de forma dramática. A Netflix, ao integrar o portfólio da Warner, não apenas expandiria seu alcance, mas também fortaleceria ainda mais sua posição como líder no streaming e no desenvolvimento de franquias de entretenimento.

Ainda assim, o futuro da Warner está longe de ser decidido. A negociação continua em andamento, e a batalha por seus ativos deve marcar um novo capítulo na evolução do mercado de mídia. O que está em jogo é mais do que uma simples aquisição de estúdios e plataformas de streaming; trata-se de um movimento estratégico que pode mudar para sempre o cenário do entretenimento global.