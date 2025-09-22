Como MrBeast quer montar 'império do entretenimento' com a ajuda de um executivo do Vale do Silício

O youtuber Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, transformou sua presença no YouTube em um dos maiores impérios de entretenimento digital da atualidade.

Com mais de 430 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de espectadores únicos por trimestre, ele quer redefinir o conceito de criação de conteúdo com vídeos de desafios e ações filantrópicas.

Sua empresa, a Beast Industries, com sede em Greenville, na Carolina do Norte, emprega cerca de 450 pessoas. Mais de 300 profissionais atuam diretamente na produção dos vídeos, enquanto os demais administram negócios como a linha de alimentos Feastables, a rede de fast food MrBeast Burger, a empresa de software Viewstats e a startup de snacks Lunchly LLC.

MrBeast Burger desembarca no Brasil (Divulgação/MrBeast Burger)

Apesar do sucesso, a empresa enfrenta desafios financeiros. Cada vídeo pode custar até US$ 4 milhões, operando frequentemente no vermelho para manter o padrão de viralização global.

Expansão empresarial mira equilíbrio financeiro

Para organizar as finanças e acelerar o crescimento, o youtuber contratou o executivo Jeff Housenbold, que já trabalhou em grandes marcas como eBay e Shutterstock, para liderar a estratégia da Beast Industries. A meta é cortar mais de US$ 100 milhões do orçamento anual, que ultrapassava US$ 800 milhões, e alcançar o ponto de equilíbrio até 2025.

Além da produção de vídeos, MrBeast está estruturando um universo completo de entretenimento. Entre os projetos estão estúdios de animação, uma série animada baseada em personagens criados por roteiristas da empresa, histórias em quadrinhos, brinquedos e a proposta de um parque temático — projeto apresentado à Walt Disney Company.

Nova aposta: telecomunicações e literatura

MrBeast planeja lançar, em 2026, uma operadora móvel virtual (MVNO), seguindo os passos de empresas como a Mint Mobile. O objetivo é capturar o público jovem norte-americano, ampliando o alcance da marca para além do entretenimento.

Também está previsto o lançamento de um thriller literário em parceria com James Patterson, com uma trama centrada em competições extremas — extensão natural do universo de desafios criado por Donaldson.

Trajetória marcada por ousadia e polêmicas

A carreira de MrBeast começou com vídeos experimentais, como contar até 100 mil em um único dia. Desde então, seu conteúdo evoluiu para produções com premiações milionárias e engajamento global.

Apesar da fama, ele enfrentou controvérsias, como problemas logísticos na rede MrBeast Burger, denúncias sobre condições de trabalho nas gravações e processos ligados ao programa Beast Games.

Mesmo com os obstáculos, sua marca segue forte. Conhecido por ações generosas, MrBeast entende que o engajamento não depende de cifras milionárias. Pequenas doações, segundo ele, geram efeito similar nos vídeos.

MrBeast Lab: nova linha de brinquedos do youtuber MrBeast em parceria com a marca Candide chega ao Brasil (Divulgação)

Visão de longo prazo e consolidação da marca

Atualmente, Donaldson foca na gestão estratégica da empresa, com apoio de profissionais experientes, enquanto direciona esforços à criação de conteúdos inovadores.

Seu objetivo é construir uma companhia multimídia duradoura, com impacto cultural e econômico global. A escala do projeto e sua base de fãs indicam que MrBeast pode consolidar um dos maiores impérios do entretenimento digital do século XXI.