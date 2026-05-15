Criptomoedas operam sem direção clara e ether cai em 7 dias, na contramão de outros tokens

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam sem uma direção definida nesta sexta-feira, 15, com bastante cautela depois do otimismo do dia anterior. Na véspera, os investidores se animaram com a aprovação do projeto de regulação de criptoativos dos Estados Unidos, conhecido como “Clarity Act”, na Comissão Bancária do Senado dos EUA. A proposta ainda precisa ser apreciada pelo plenário do Senado.

O avanço do marco regulatório mitigou parte das perdas que os ativos digitais tiveram depois de dois dados de inflação acima do esperado nos EUA. A combinação de incerteza geopolítica com a guerra no Irã e crescimento da inflação na maior economia do mundo gerou um ambiente de forte aversão a risco.

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Às 10h05 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 0,6% em 24 horas, a US$ 2.246, enquanto o bitcoin tem alta de 0,4%.

No acumulado dos últimos sete dias, o desempenho negativo do ether chama atenção. A criptomoeda cai 1,7%, enquanto outras moedas digitais, como BNB, XRP e solana sobem 7%, 5,2% e 2,4% respectivamente.

Hoje, o BNB, token da Binance Smart Chain, sobe 0,8%, a US$ 681,65; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 0,6%, a US$ 1,46; e a solana recua 0,9%, a US$ 90,32.

Segundo Vinicius Bazan, CEO da casa de análise Underblock, a solana tenta se desvencilhar de uma resistência que vem desde que o bitcoin fez sua máxima no ano passado.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido negativo de US$ 5,6 milhões. É o quarto pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.

O maior responsável pelo fluxo vendedor foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 13,2 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Hyperliquid dispara

Destaque de alta do dia, a criptomoeda HYPE, do blockchain para plataforma de negociação de futuros perpétuos Hyperliquid, sobe forte depois do início das negociações de um ETF da Bitwise e do anúncio de uma parceria com a Coinbase.

A corretora de criptomoedas norte-americana afirmou que será a provedora de tesouraria para a stablecoin USDC no blockchain Hyperliquid Fabric.

Cada unidade de HYPE tem alta de 7,4%, a US$ 43,02. Na semana, a moeda digital sobe 7,1%.

Thorchain

Já o protocolo de liquidez descentralizada entre blockchains Thorchain sofreu um ataque hacker que desviou US$ 10,8 milhões.

Como consequência, a Thorchain pausou todas as negociações de ativos e assinatura de transações.

O token nativo da Thorchain, RUNE, cai 7,9%, a US$ 0,51.

Pendle

Bazan destaca que a criptomoeda PENDLE se destaca porque o projeto ao qual está conectada sempre consegue se reinventar e se adequar a novas narrativas. “Agora é a narrativa de captação da Strategy via as ações STRC preferenciais”, conta.

As ações preferenciais STRC, da Strategy, pagam um rendimento de dividendos de aproximadamente 11,5% ao ano e são vendidas ao mercado para que a empresa possa comprar mais bitcoins.

A Pendle tokenizou esses ativos, algo que trouxe bastante volume e demanda para a plataforma. “O token respondeu muito bem nas últimas semanas”, lembra Bazan.

Hoje, PENDLE sobe 5,6%, a US$ 1,99.

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