Quanto custa fechar a Disney por uma noite? Mr Beast 'aluga' parque para namorada

Existem atos de amor que marcaram a história. O Taj Mahal, presente de casamento, levou 22 anos para ser construído. Hoje, os 'mimos' são mais singelos — e talvez o comparável ao palácio indiano seja alugar um parque da Disney, exclusivamente, por uma noite.

Na noite de quarta-feira, 19 de maio, o influenciador e criador de conteúdo Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, deu um show de criatividade e ostentação ao surpreender a noiva, Thea Booysen, com um encontro na Disneyland, em Orlando. O parque foi reservado só para o casal pelo valor de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões).

A ideia do influenciador foi simples, mas grandiosa: transformar um encontro romântico em uma verdadeira produção cinematográfica. Com o parque totalmente vazio, exceto por eles e alguns amigos íntimos, MrBeast e Thea puderam explorar as atrações da Disney sem qualquer tipo de restrição.

Em comemoração, a empresa também realizou um desfile personalizado com personagens clássicos. “A Disney não entregaria as chaves para qualquer pessoa, mas para este encontro, tivemos o parque inteiro só para nós”, afirmou MrBeast no vídeo publicado em seu canal.

O encontro dos sonhos

O vídeo, que já ultrapassou 70 milhões de visualizações, faz parte de uma série temática em que MrBeast e Thea vivenciam encontros com orçamentos variados, desde experiências simples, com apenas 1 dólar de investimento, até experiências grandiosas como a da Disneyland. A proposta do youtuber é mostrar o contraste entre momentos de luxo e simplicidade.

Ao longo da visita ao parque, o casal não teve limites para se divertir e, sem a pressão de longas filas ou multidões, puderam aproveitar as atrações à vontade. O tema do encontro foi focado na magia da Disney, e MrBeast entregou ao público o que descreveu como "o melhor encontro de todos os tempos".

Repercussão e críticas

Embora tenha encantado muitos com a proposta, a ação também gerou críticas do público pelo tom de ostentação. Alguns internautas questionaram a viabilidade e o impacto social de uma experiência desse porte.

No entanto, o sucesso da série, que combina entretenimento e momentos de luxo, já consolidou MrBeast como um dos principais nomes na internet atualmente, com uma carreira marcada por ações ousadas e produções de grande escala, muitas vezes com fins filantrópicos.