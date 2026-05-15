Sinner x Medvedev: que horas e onde assistir à semifinal do Aberto de Roma hoje

Os finalistas do torneio Aberto de Roma começam a ser definidos nesta sexta-feira, 15. Na segunda semifinal do dia, o italiano Jannik Sinner encara o russo Daniil Medvedev em busca de uma vaga na decisão do torneio.

A semifinal está marcada para começar às 14h (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e do Disney+.

O horário do confronto, porém, pode sofrer alterações por causa da chuva em Roma. Nesta sexta-feira, 15, a organização do torneio precisou interromper a primeira semifinal masculina, entre Casper Ruud e Luciano Darderi, além de uma partida de duplas masculinas.

“Estamos monitorando as condições climáticas e manteremos vocês atualizados sobre qualquer alteração na programação”, informou o torneio nas redes sociais.

Como chegam os jogadores para a partida?

Atual número 1 do mundo, Sinner tenta alcançar pela primeira vez a final do Masters de Roma. O italiano chega embalado após derrotar Andrey Rublev nas quartas de final e busca também entrar para a história como o segundo homem a conquistar ao menos um título em todos os torneios Masters 1000, igualando marca de Novak Djokovic.

Do outro lado, Medvedev tenta voltar à decisão do torneio italiano após conquistar o título em 2023. Ex-número 1 do mundo e atual 9º do ranking, o russo avançou à semifinal depois de virar uma partida complicada contra o espanhol Martin Landaluce.

Sinner e Medvedev já se enfrentaram 16 vezes no circuito profissional, com nove vitórias do italiano. Esta será a primeira vez que os dois duelam no saibro.

Que horas é o jogo Sinner x Medvedev?

A partida acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 14h (horário de Brasília), mas o horário pode mudar devido às condições climáticas em Roma.

Onde assistir Sinner x Medvedev ao vivo?

A semifinal do Masters 1000 de Roma terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e no Disney+.