Gigante francesa investe 111 milhões de euros no Brasil e inaugura seu primeiro forno sustentável

Quem brinda com vinho ou cerveja talvez não imagine que a garrafa de vidro que segura possa ter origem em Campo Bom, cidade que fica a 50 km da capital do Rio Grande do Sul. É nesse município que a Verallia, fabricante francesa de embalagens de vidro para alimentos e bebidas, anunciou nesta terça-feira, 23, a inauguração do seu primeiro forno sustentável que gerou um investimento de € 111 milhões (cerca de R$ 692 milhões na cotação atual) no Brasil.

“Escolher o Brasil para receber o primeiro forno HeatOx da Verallia mostra nossa confiança no mercado local e no potencial de crescimento da indústria de bebidas e alimentos do país”, afirma Quintin Testa, CEO da Verallia para a América Latina.

Investimento que visa produtividade

O novo forno incorpora sistemas de produção de última geração, que irá dobrar a capacidade da unidade do Rio Grande do Sul de 600 mil para 1,3 milhão de unidades de embalagem por dia.

“Isso representa uma expansão significativa do fornecimento para vinhos, espumantes e sucos integrais de uva, além de abrir espaço para atender novos segmentos como destilados, cerveja e alimentos”, diz o CEO da Verallia na América do Sul – empresa que tem como clientes Ambev, Coca-Cola, Heineken, Salton, Aurora, Nestlé, Diageo e Velho Barreiro.

Com 129 anos de atuação no Brasil, a Verallia conta com três fábricas - Campo Bom (RS), Porto Ferreira (SP) e Jacutinga (MG) - além de um Creation Center para o desenvolvimento de novos produtos.

O novo investimento em solo brasileiro gerou também mais oportunidades de emprego na região: foram criados 108 novos postos de trabalho no Sul que serão somados aos outros 825 funcionários no Brasil. "Os novos funcionários irão trabalhar como operadores de produção, técnicos de manutenção e automação, segurança e qualidade e na logística interna", diz o CEO.

Quintin Testa, CEO da Verallia para a América Latina (Verallia/Divulgação)

O forno que vai reduzir CO₂

Desenvolvido em parceria com a Air Liquide e a Air Industrie Transition, o forno utiliza a tecnologia HeatOx, que pré-aquece o oxigênio a 550°C e o gás natural a 450°C com os gases de exaustão do próprio processo. Essa inovação melhora a eficiência térmica, reduz o consumo de oxigênio e combustível e permite um complemento com energia elétrica para diminuir ainda mais o uso de combustíveis fósseis.

O resultado é expressivo: redução de até 20% nas emissões de CO₂ em comparação a fornos convencionais. Segundo Testa, este é o primeiro forno com essa tecnologia em operação no mundo, um marco que coloca o Brasil no centro da estratégia de descarbonização global da Verallia.

“Este projeto demonstra nosso compromisso em combinar tecnologia avançada, desempenho ambiental e desenvolvimento local. Temos orgulho em contribuir para o dinamismo econômico do Rio Grande do Sul e em atender setores estratégicos como vinhos, destilados, cerveja e alimentos com soluções inovadoras e sustentáveis”, afirma o CEO.

Brasil e América Latina na estratégia global

Em 2024, a América Latina representou 12,4% das vendas globais da Verallia, com faturamento de € 428,3 milhões, um crescimento de 7,9% em relação a 2023 (€ 396,8 milhões). Globalmente, a companhia faturou cerca de € 3,4 bilhões.

“Com o forno de Campo Bom, reforçamos nosso papel como parceiro estratégico da indústria brasileira de vinhos e cerveja, ao mesmo tempo em que expandimos nossa capacidade para outros segmentos de bebidas e alimentos de forma sustentável”, afirma Quintin Testa, CEO da Verallia para a América Latina.

Patrice Lucas, CEO do Grupo Verallia, também reforça a importância do investimento no mercado brasileiro.

“A entrada em operação do forno de Campo Bom é um passo significativo na jornada da Verallia rumo à descarbonização de seus processos produtivos e à aceleração da inovação em nossos mercados. Este projeto reflete nossa ambição de investir em tecnologias sustentáveis, fortalecer nossa presença em regiões estratégicas e trabalhar lado a lado com comunidades e parceiros locais”, diz Lucas.

Origem da Verallia no mundo

A Verallia tem origem francesa. Ela nasceu como parte da Saint-Gobain, grupo industrial fundado em 1665 por ordem de Luís XIV, que por séculos foi referência mundial em vidro.

O braço de embalagens de vidro da Saint-Gobain foi reestruturado e ganhou o nome Verallia em 2007, passando a operar como uma divisão independente focada na produção de garrafas e potes para alimentos e bebidas.

Em 2015, a Saint-Gobain vendeu a Verallia para o fundo Apollo Global Management e para o banco público francês BPI France, marcando a saída definitiva do grupo original. Poucos anos depois, em 2019, a Verallia abriu capital na bolsa de Paris (Euronext), consolidando-se como uma multinacional independente.

Com mais de 11 mil funcionários e 34 fábricas em 12 países, somos líderes europeus e o terceiro maior produtor mundial de embalagens de vidro para alimentos e bebidas. Oferecemos soluções inovadoras, personalizadas e ambientalmente responsáveis para mais de 10 mil empresas em todo o mundo.

Em 2024, a Verallia produziu cerca de 16 bilhões de garrafas e potes de vidro e registrou uma receita de € 3,4 bilhões.