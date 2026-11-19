O Natal é uma época carregada de tradições, e assistir ao seu seu filme natalino favorito é uma delas. Para deixar essa experiência um pouco diferente, a Brasil Cacau vai promover sessões gratuitas de alguns clássicos no Cine Marquise, localizado no Conjunto Nacional, em São Paulo.

A ação acontece entre 21 de novembro e 13 de dezembro. A programação reúne quatro produções bem conhecidas: Esqueceram de Mim, O Grinch, O Expresso Polar e O Estranho Mundo de Jack. As exibições acontecem aos sábados e domingos, sempre às 11h, em versões legendadas.

Os ingressos devem ser retirados presencialmente na bilheteria do Cine Marquise, mediante disponibilidade. Não é necessário realizar uma compra: basta informar que deseja assistir a uma das sessões da programação especial da Brasil Cacau e escolher a data.

A retirada dos ingressos começa sempre na segunda-feira anterior a cada fim de semana de exibição. Para as sessões de 21 e 22 de novembro, por exemplo, os ingressos começaram a ser distribuídos em 16 de novembro. A mesma dinâmica será aplicada às demais datas.

Experiências presenciais

Segundo a Brasil Cacau, a iniciativa faz parte da campanha de Natal 2026 da companhia, intitulada "Faz Seu Dia Virar Natal". A marca pretende levar o conceito para além da comunicação e das lojas, com uma experiência presencial voltada ao público.

"Temos trabalhado para ampliar o papel da Brasil Cacau na vida do consumidor, especialmente em uma sazonalidade tão relevante para o nosso negócio quanto o Natal. Isso significa olhar para além da oferta de produtos e pensar em como a marca pode ocupar outros pontos de contato de maneira legítima", diz Patricia Nacamuta, diretora de marca e estratégia da Brasil Cacau.

A ação também procura aumentar a conexão com o público, especialmente por meio de experiências físicas. "A iniciativa no Cine Marquise nasce dessa estratégia: usamos entretenimento e experiência para aumentar nossa conexão com o público e dar uma dimensão prática ao posicionamento da campanha. É uma construção de marca que acontece no longo prazo, a partir de experiências capazes de gerar lembrança, afinidade e, consequentemente, fortalecer a preferência pela Brasil Cacau”, afirma a executiva.

A ação foi idealizada pela Máquina, agência de relações públicas do grupo WPP.

Programação

- 21 e 22 de novembro: Esqueceram de Mim — 11h

- 28 e 29 de novembro: O Grinch — 11h

- 5 e 6 de dezembro: O Expresso Polar — 11h

- 12 e 13 de dezembro: O Estranho Mundo de Jack — 11h

Serviço

- Local: Cine Marquise, Conjunto Nacional

- Endereço: Avenida Paulista, 2073, Cerqueira César, São Paulo

- Ingressos: gratuitos, retirados presencialmente na bilheteria

- Classificação indicativa: livre

- Disponibilidade: sujeita à lotação das sessões.