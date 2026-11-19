Esqueceram de Mim: filme ganha transmissão gratuita no Cine Marquise em ação da Brasil Cacau
Repórter de Marketing
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10h33.
Última atualização em 19 de novembro de 2026 às 10h37.
A Brasil Cacau está promovendo sessões gratuitas de filmes natalinos clássicos em São Paulo, como parte de sua campanha de Natal 2026. As exibições acontecem aos sábados e domingos, entre 21 de novembro e 13 de dezembro, no Cine Marquise. Os ingressos são distribuídos gratuitamente na bilheteria do cinema, sem necessidade de compra prévia.
O Natal é uma época carregada de tradições, e assistir ao seu seu filme natalino favorito é uma delas. Para deixar essa experiência um pouco diferente, a Brasil Cacau vai promover sessões gratuitas de alguns clássicos no Cine Marquise, localizado no Conjunto Nacional, em São Paulo.
A ação acontece entre 21 de novembro e 13 de dezembro. A programação reúne quatro produções bem conhecidas: Esqueceram de Mim, O Grinch, O Expresso Polar e O Estranho Mundo de Jack. As exibições acontecem aos sábados e domingos, sempre às 11h, em versões legendadas.
Os ingressos devem ser retirados presencialmente na bilheteria do Cine Marquise, mediante disponibilidade. Não é necessário realizar uma compra: basta informar que deseja assistir a uma das sessões da programação especial da Brasil Cacau e escolher a data.
A retirada dos ingressos começa sempre na segunda-feira anterior a cada fim de semana de exibição. Para as sessões de 21 e 22 de novembro, por exemplo, os ingressos começaram a ser distribuídos em 16 de novembro. A mesma dinâmica será aplicada às demais datas.
Segundo a Brasil Cacau, a iniciativa faz parte da campanha de Natal 2026 da companhia, intitulada "Faz Seu Dia Virar Natal". A marca pretende levar o conceito para além da comunicação e das lojas, com uma experiência presencial voltada ao público.
"Temos trabalhado para ampliar o papel da Brasil Cacau na vida do consumidor, especialmente em uma sazonalidade tão relevante para o nosso negócio quanto o Natal. Isso significa olhar para além da oferta de produtos e pensar em como a marca pode ocupar outros pontos de contato de maneira legítima", diz Patricia Nacamuta, diretora de marca e estratégia da Brasil Cacau.
A ação também procura aumentar a conexão com o público, especialmente por meio de experiências físicas. "A iniciativa no Cine Marquise nasce dessa estratégia: usamos entretenimento e experiência para aumentar nossa conexão com o público e dar uma dimensão prática ao posicionamento da campanha. É uma construção de marca que acontece no longo prazo, a partir de experiências capazes de gerar lembrança, afinidade e, consequentemente, fortalecer a preferência pela Brasil Cacau”, afirma a executiva.
A ação foi idealizada pela Máquina, agência de relações públicas do grupo WPP.
- 21 e 22 de novembro: Esqueceram de Mim — 11h
- 28 e 29 de novembro: O Grinch — 11h
- 5 e 6 de dezembro: O Expresso Polar — 11h
- 12 e 13 de dezembro: O Estranho Mundo de Jack — 11h
Serviço
- Local: Cine Marquise, Conjunto Nacional
- Endereço: Avenida Paulista, 2073, Cerqueira César, São Paulo
- Ingressos: gratuitos, retirados presencialmente na bilheteria
- Classificação indicativa: livre
- Disponibilidade: sujeita à lotação das sessões.