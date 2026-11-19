O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro de 2026, é feriado em todo o Brasil. Para quem não trabalha aos sábados e domingos, a data pode garantir três dias consecutivos de descanso.

Mas nem todos os trabalhadores terão folga. Profissionais de setores que mantêm o funcionamento durante os feriados podem ser convocados, e as regras de pagamento dependem do vínculo empregatício e da jornada de trabalho.

O dia 20 de novembro passou a ser feriado nacional em 2024, após a sanção da Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era considerada feriado apenas em determinados estados e municípios.

Quem tem direito à folga no feriado de 20 de novembro?

Os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) têm, como regra geral, direito ao descanso remunerado nos feriados nacionais.

Isso não significa, porém, que todas as empresas precisem suspender suas atividades. Serviços de saúde, segurança, transporte, hotelaria e outros setores autorizados a funcionar podem manter o expediente, conforme as regras aplicáveis à atividade e à categoria profissional.

Na administração pública federal, o calendário oficial de 2026 também reconhece o feriado de 20 de novembro, preservando o funcionamento dos serviços considerados essenciais.

Quem trabalha em 20 de novembro recebe em dobro?

O trabalhador CLT que prestar serviço no feriado tem direito, como regra geral, ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória. A previsão está no artigo 9º da Lei nº 605/1949.

Se a empresa conceder outro dia de descanso para compensar o feriado trabalhado, não será necessário pagar a remuneração em dobro pela data.

As condições também podem ser estabelecidas em acordos ou convenções coletivas, respeitada a legislação aplicável.

Como funciona o feriado para quem trabalha na escala 12x36?

Quem trabalha na escala 12x36, com 12 horas de serviço seguidas de 36 horas de descanso, está sujeito a uma regra específica da CLT.

De acordo com o artigo 59-A, a remuneração mensal desse regime já inclui o pagamento pelo descanso nos feriados, considerados compensados.

Assim, quando o feriado de 20 de novembro coincide com o plantão regular, não há pagamento em dobro automático. Entretanto, uma convenção coletiva ou condição contratual mais favorável pode estabelecer direitos adicionais.

Trabalhadores PJ e autônomos têm direito à folga?

Profissionais autônomos e contratados como pessoa jurídica (PJ) não têm garantia automática de folga remunerada ou pagamento em dobro pelas regras aplicáveis aos empregados CLT.

Nesses casos, a possibilidade de interromper as atividades no feriado e as condições de remuneração dependem do contrato firmado e da organização do serviço.

Por que o Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro?

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra marca a morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695.

Líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi se tornou um dos principais símbolos da resistência à escravização no Brasil.

A data é dedicada à valorização da história e da cultura afro-brasileira e à reflexão sobre o combate ao racismo.

Perguntas frequentes

Dia 20 de novembro é feriado nacional? Sim. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é feriado em todo o Brasil desde 2024, conforme a Lei nº 14.759/2023. Em 2026, a data cai em uma sexta-feira.

Quem tem carteira assinada precisa trabalhar no Dia da Consciência Negra? A regra geral é o descanso remunerado. Entretanto, trabalhadores de atividades autorizadas a funcionar em feriados podem ser escalados, conforme a legislação e as normas da categoria.

Quem trabalhar no feriado de 20 de novembro recebe em dobro? Como regra geral, o trabalhador CLT tem direito ao pagamento em dobro ou à concessão de uma folga compensatória, conforme a Lei nº 605/1949. Há regras específicas para determinadas jornadas.

Quem trabalha na escala 12x36 recebe adicional pelo feriado? Não automaticamente. Pela CLT, a remuneração mensal da escala 12x36 já abrange os feriados, considerados compensados. Acordos coletivos ou contratos podem prever condições mais favoráveis.