O príncipe Harry afirmou estar disposto a retornar ao Exército britânico e combater a Rússia "se fosse necessário". A declaração foi dada em entrevista ao jornal britânico The Telegraph durante uma viagem à Ucrâniae divulgada nesta quinta-feira, 19.

Ex-militar que serviu no Afeganistão, o filho mais novo do rei Charles III fez uma visita surpresa a Lviv, no oeste ucraniano, no último fim de semana. Na ocasião, o duque de Sussex se encontrou com soldados feridos em combate e com os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento.

"Se me pedissem para me alistar novamente, se fosse necessário, eu estaria lá cem por cento para servir ao meu país, ao lado dos meus companheiros veteranos e dos militares na ativa", afirmou Harry, de 42 anos.

Esta foi a quarta viagem do príncipe ao país desde o início da invasão russa, em 2022 — a visita anterior havia acontecido em abril deste ano. "O fato de não haver drones, balas ou foguetes nos sobrevoando não significa que não estejamos em guerra", alertou.

Críticas a Trump e confiança na vitória ucraniana

De volta ao Reino Unido há alguns meses, após morar por mais de seis anos nos Estados Unidos, Harry apontou um descompasso em Washington diante do conflito no Leste Europeu. Segundo ele, há "uma grande brecha" entre a sociedade americana — cujo apoio a Kiev classificou como "extremamente elevado" — e a postura adotada pelo governo do presidente Donald Trump.

Na avaliação do príncipe, "a Europa mantém uma frente unida, e seria fantástico contar também com um apoio maior dos Estados Unidos" contra a Rússia e o governo de Vladimir Putin.

Tanto no encontro com os militares feridos quanto na conversa com o The Telegraph, Harry demonstrou otimismo com o desfecho do conflito. Ele reiterou que a Ucrânia "vencerá a guerra", insistindo que o país "está vencendo" e que "não existe nenhum cenário em que a Rússia continue avançando".

Apoio a veteranos e Invictus Games

O suporte a militares feridos é uma das principais bandeiras do duque de Sussex, que fundou em 2014 os Invictus Games — competição esportiva voltada a soldados e veteranos que sofreram ferimentos, lesões ou doenças em serviço.

A próxima edição do evento está marcada para ocorrer entre 10 e 17 de julho de 2027, em Birmingham, no centro da Inglaterra. Para a disputa, a Ucrânia planeja enviar a maior delegação de sua história, com cerca de 60 atletas.

Com AFP