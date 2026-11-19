Anthropic: companhia de IA estreia hoje na Nasdaq
Repórter de finanças
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10h13.
Última atualização em 19 de novembro de 2026 às 10h30.
As ações da Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, estreiam nesta quinta-feira, 19, na Nasdaq, sob o código ANT. As ações terão cotação liberada a partir das 11h50, e as negociações devem começar logo após.
Na quarta-feira, 18, a Anthropic fixou o preço de sua ação em US$ 83, acima da faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78. A empresa também ampliou a quantidade de papéis oferecidos, diante da forte procura dos investidores.
A oferta pública previa inicialmente a venda de 825 milhões de ações, o que representaria uma captação de aproximadamente US$ 68,5 bilhões pelo preço definido. Com a ampliação do lote em 18,79%, o valor final ficou em US$ 81 bilhões, superando a SpaceX no posto de maior IPO da história.
Além do IPO, a companhia fechou uma colocação privada de mais US$ 26 bilhões com sete empresas de tecnologia, entre elas Google, Microsoft, Nvidia e AMD. Somadas, as duas operações representam uma captação de US$ 107,3 bilhões, segundo a Bloomberg.
Em setembro, a Reuters informou que a Anthropic poderia ser avaliada em mais de US$ 2 trilhões. No mesmo mês, a agência noticiou que a divulgação do prospecto tinha atrasado e que as apresentações a investidores ficariam para meados de outubro. A estreia acabou empurrada para depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.
Às vésperas do roadshow, o número já tinha encolhido. Segundo o WSJ, grandes investidores pressionavam por uma avaliação abaixo dos cerca de US$ 1,5 trilhão esperados, depois de uma onda de vendas de ações de IA que tirou perto de US$ 2,5 trilhões do índice Nasdaq Composite. A faixa de US$ 70 a US$ 78 colocou a avaliação em até US$ 1,4 trilhão em base totalmente diluída.