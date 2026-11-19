As ações da Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, estreiam nesta quinta-feira, 19, na Nasdaq, sob o código ANT. As ações terão cotação liberada a partir das 11h50, e as negociações devem começar logo após.

Na quarta-feira, 18, a Anthropic fixou o preço de sua ação em US$ 83, acima da faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78. A empresa também ampliou a quantidade de papéis oferecidos, diante da forte procura dos investidores.

A oferta pública previa inicialmente a venda de 825 milhões de ações, o que representaria uma captação de aproximadamente US$ 68,5 bilhões pelo preço definido. Com a ampliação do lote em 18,79%, o valor final ficou em US$ 81 bilhões, superando a SpaceX no posto de maior IPO da história.

Além do IPO, a companhia fechou uma colocação privada de mais US$ 26 bilhões com sete empresas de tecnologia, entre elas Google, Microsoft, Nvidia e AMD. Somadas, as duas operações representam uma captação de US$ 107,3 bilhões, segundo a Bloomberg.

De US$ 2 trilhões para US$ 1,4 trilhão

Em setembro, a Reuters informou que a Anthropic poderia ser avaliada em mais de US$ 2 trilhões. No mesmo mês, a agência noticiou que a divulgação do prospecto tinha atrasado e que as apresentações a investidores ficariam para meados de outubro. A estreia acabou empurrada para depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Às vésperas do roadshow, o número já tinha encolhido. Segundo o WSJ, grandes investidores pressionavam por uma avaliação abaixo dos cerca de US$ 1,5 trilhão esperados, depois de uma onda de vendas de ações de IA que tirou perto de US$ 2,5 trilhões do índice Nasdaq Composite. A faixa de US$ 70 a US$ 78 colocou a avaliação em até US$ 1,4 trilhão em base totalmente diluída.