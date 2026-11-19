Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10h28.
Em agosto, nos corredores do CONARH, congresso de gestão de pessoas no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista, mais de 2 mil pessoas pararam no estande do iFood Benefícios para dar notas de zero a dez à própria vida. Saúde, dinheiro, carreira, lazer, relacionamentos. O resultado passou longe de um boletim exemplar: dois em cada três saíram nas faixas de alerta ou crítica de bem-estar.
Quem respondeu não era um público qualquer. Eram profissionais de RH e lideranças que, no dia a dia, desenham programas de saúde mental, escolhem benefícios e cuidam da qualidade de vida dos outros. O levantamento, da HIT Terapias Holísticas, app de terapias integrativas, com o iFood Benefícios, ouviu 2.035 pessoas de 1.414 empresas.
A média geral ficou em 7,39. Só 33,8% chegaram à faixa saudável, de oito a dez. A maioria, 65,1%, parou na faixa de alerta, e 1,1% caiu na crítica.
“Se dois em cada três ainda estão em alerta em relação à própria qualidade de vida, precisamos entender que não basta criar iniciativas para os colaboradores”, diz Paty Palhares, fundadora e CEO da HIT.
Das 11 áreas avaliadas, saúde mental e emocional teve a menor média: 6,38. Logo acima vieram finanças (6,47) e lazer (7,23). Um em cada três participantes deu nota cinco ou menos para a própria saúde mental. Quase o mesmo tanto, 31,5%, fez isso com o dinheiro.
Antes, no RH Summit 2026, as duas empresas tinham ouvido 427 pessoas. Ali, o bolso preocupava mais: finanças teve a pior nota (5,8), com a saúde mental logo atrás (6,2). No CONARH, a média geral subiu, mas a saúde mental desceu para o último lugar. Como os públicos foram diferentes, a comparação não mostra a evolução das mesmas pessoas.
O curioso está no topo da tabela. Ambiente físico e relacionamentos empataram com a melhor nota, 8,03. Na média, o grupo avalia bem o lugar onde trabalha e as pessoas ao redor, e mal a própria saúde emocional, o dinheiro e o descanso.
Para Paty, é por isso que uma palestra ou um benefício isolado resolve pouco. A saúde mental anda junto com as contas do mês e com o tempo livre que sobra, e as empresas precisam olhar para tudo isso ao mesmo tempo.
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No check-in emocional, em que cada participante dizia como se sentia naquele momento, o cansaço apareceu em 15,4% das respostas, bem à frente de confiança (5,9%), ansiedade (4,9%) e estresse (1%).
Entre gerentes e líderes de área, a proporção mais que dobra: um em cada três (33,3%) disse estar cansado. Entre os diretores de RH, foram 20,7%.
O retrato muda também conforme quem responde. Entre as mulheres, 22,3% relataram exaustão, ansiedade ou estresse, contra 18,4% dos homens. Numa escala de zero a 100, profissionais de empresas pequenas fizeram média de 72,7 pontos, e os de grandes empresas, 80,7. O estudo registra as diferenças, mas não explica de onde vêm.
No iFood Benefícios, a leitura é que parte do desgaste vem das rotinas manuais e das urgências do dia a dia do RH, que a empresa diz tentar aliviar com tecnologia. É uma hipótese: a pesquisa não mediu a carga de trabalho de quem respondeu.
O levantamento chega quando o tema já saiu do campo das boas intenções. A inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais entrou em vigor em 26 de maio de 2026. Pela NR-1, sobrecarga e falta de apoio passam a ser tratados ao lado dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
Para Paty, cumprir a norma é só o começo. O trabalho está em acompanhar os indicadores ao longo do tempo, transformar o diagnóstico em rotina e olhar também para quem lidera.
“Quando quem cuida também está sobrecarregado, esse cuidado dificilmente chega de forma consistente a todos os colaboradores”, diz.
A NR-1 mandou as empresas medirem o risco de quem trabalha. A pesquisa lembra que o RH também bate ponto.
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