Em agosto, nos corredores do CONARH, congresso de gestão de pessoas no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista, mais de 2 mil pessoas pararam no estande do iFood Benefícios para dar notas de zero a dez à própria vida. Saúde, dinheiro, carreira, lazer, relacionamentos. O resultado passou longe de um boletim exemplar: dois em cada três saíram nas faixas de alerta ou crítica de bem-estar.

Quem respondeu não era um público qualquer. Eram profissionais de RH e lideranças que, no dia a dia, desenham programas de saúde mental, escolhem benefícios e cuidam da qualidade de vida dos outros. O levantamento, da HIT Terapias Holísticas, app de terapias integrativas, com o iFood Benefícios, ouviu 2.035 pessoas de 1.414 empresas.

A média geral ficou em 7,39. Só 33,8% chegaram à faixa saudável, de oito a dez. A maioria, 65,1%, parou na faixa de alerta, e 1,1% caiu na crítica.

“Se dois em cada três ainda estão em alerta em relação à própria qualidade de vida, precisamos entender que não basta criar iniciativas para os colaboradores”, diz Paty Palhares, fundadora e CEO da HIT.

A saúde mental ficou no fim da fila

Das 11 áreas avaliadas, saúde mental e emocional teve a menor média: 6,38. Logo acima vieram finanças (6,47) e lazer (7,23). Um em cada três participantes deu nota cinco ou menos para a própria saúde mental. Quase o mesmo tanto, 31,5%, fez isso com o dinheiro.

Antes, no RH Summit 2026, as duas empresas tinham ouvido 427 pessoas. Ali, o bolso preocupava mais: finanças teve a pior nota (5,8), com a saúde mental logo atrás (6,2). No CONARH, a média geral subiu, mas a saúde mental desceu para o último lugar. Como os públicos foram diferentes, a comparação não mostra a evolução das mesmas pessoas.

O curioso está no topo da tabela. Ambiente físico e relacionamentos empataram com a melhor nota, 8,03. Na média, o grupo avalia bem o lugar onde trabalha e as pessoas ao redor, e mal a própria saúde emocional, o dinheiro e o descanso.

Para Paty, é por isso que uma palestra ou um benefício isolado resolve pouco. A saúde mental anda junto com as contas do mês e com o tempo livre que sobra, e as empresas precisam olhar para tudo isso ao mesmo tempo.

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Subir na hierarquia não poupa do cansaço

No check-in emocional, em que cada participante dizia como se sentia naquele momento, o cansaço apareceu em 15,4% das respostas, bem à frente de confiança (5,9%), ansiedade (4,9%) e estresse (1%).

Entre gerentes e líderes de área, a proporção mais que dobra: um em cada três (33,3%) disse estar cansado. Entre os diretores de RH, foram 20,7%.

O retrato muda também conforme quem responde. Entre as mulheres, 22,3% relataram exaustão, ansiedade ou estresse, contra 18,4% dos homens. Numa escala de zero a 100, profissionais de empresas pequenas fizeram média de 72,7 pontos, e os de grandes empresas, 80,7. O estudo registra as diferenças, mas não explica de onde vêm.

No iFood Benefícios, a leitura é que parte do desgaste vem das rotinas manuais e das urgências do dia a dia do RH, que a empresa diz tentar aliviar com tecnologia. É uma hipótese: a pesquisa não mediu a carga de trabalho de quem respondeu.

Desde maio, a saúde mental está na norma

O levantamento chega quando o tema já saiu do campo das boas intenções. A inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais entrou em vigor em 26 de maio de 2026. Pela NR-1, sobrecarga e falta de apoio passam a ser tratados ao lado dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.

Para Paty, cumprir a norma é só o começo. O trabalho está em acompanhar os indicadores ao longo do tempo, transformar o diagnóstico em rotina e olhar também para quem lidera.

“Quando quem cuida também está sobrecarregado, esse cuidado dificilmente chega de forma consistente a todos os colaboradores”, diz.

A NR-1 mandou as empresas medirem o risco de quem trabalha. A pesquisa lembra que o RH também bate ponto.

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