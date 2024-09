A nova aposta da Petlove começa por banho com agendamento online

Após encomendar pesquisa com a Quaest, a Petlove preparou uma nova abordagem na sua expansão como ecossistema pet: o investimento em uma vertical de serviços.

Os resultados do estudo indicam que 64% dos tutores brasileiros levam seus pets para tomar banho em uma frequência de uma ou mais vezes no mês.

Foram entrevistados 1001 tutores de todo o Brasil e a conclusão natural da empresa foi começar pela oferta de banho, com uma nova plataforma online e parceria com petshops, veterinários e afins.

“Hoje, nossa plataforma de banhos já conta com mais de 300 estabelecimentos credenciados em 21 estados. Nossa meta é alcançar o tamanho da rede do plano de saúde, com presença em 23 capitais e gerar oferta na mesma escala até o fim do ano que vem”, detalha Murillo Trauer, diretor da vertical de serviços da Petlove.

Como funciona o serviço?

Os agendamentos estão integrados ao ecossistema e podem ser feitos pelo aplicativo ou pelo site da Petlove.

Para impulsionar as vendas na estreia, a empresa está oferecendo desconto de 20% na compra do primeiro pedido avulso de banho e 10% para todos os pacotes.

Além do banho, a empresa também prevê outros 29 serviços que estão sendo desenvolvidos e serão disponibilizados na plataforma.

“Na Petlove, temos o objetivo de gerar alternativas integradas em nosso ecossistema. Por meio do novo formato da vertical de serviços, produzimos um leque de possibilidades ao consumidor em um só lugar”, conclui Murillo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades